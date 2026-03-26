Женщину нашли среди гор мусора в квартире умершей пенсионерки

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга делали санитарную уборку в квартире, забитой мусором. Из завалов торчали ноги мертвой пенсионерки. Позже в одной из комнат, под пакетами со свалки, специалисты нашли и ее 47-летнюю дочь, сообщают «Аргументы и факты».

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину», — заявил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

По его словам, женщине помогли вылезти из-под мусора, после чего передали ее сотрудникам «скорой помощи». В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее заключения в квартире.

Как пишут «Аргументы и факты», соседи пожаловались на ужасный запах, исходящий из квартиры. Тогда полицейские вскрыли дверь квартиры в Красногвардейском районе Петербурга в ночь с 18 на 19 марта. Внутри специалисты обнаружили горы мусора, которые доходили до потолка.

Мужчина по имени Бахтияр, живущий по соседству с умершей пенсионеркой, рассказал изданию, что она была нелюдимой и старательно избегала любых контактов с окружающими.

«Квартира у нас рядом, но я никогда не видел, как она открывает дверь. В эти моменты она останавливалась, просто стояла и ждала, когда я уйду. Теперь понимаю, почему: когда мы вместе с МЧС дверь взломали, увидели там нору диаметром 50 сантиметров. Остальное было завалено пакетами со свалки», — рассказал Бахтияр.

Чтобы освободить квартиру от мусора и помочь полицейским зайти внутрь, соседям пришлось заказывать мусоровоз. Однако сотрудники коммунальных служб для разгребания завалов приехали лишь через четыре дня после того, как жители дома заметили в окнах квартиры человеческий силуэт.

«Аргументы и факты» пишут, что дочь пенсионерки зовут Светлана. На момент «освобождения» из мусорного плена соседи не видели женщину уже несколько лет. В комнате, где находилась Светлана, специалисты обнаружили подвешенное на гвоздик ведерко для справления естественных потребностей и пустые бутылки из-под воды.

Как рассказала изданию психолог Анастасия Семёнова, пенсионерка, вероятно, страдала психическим расстройством, которое подталкивало ее к маниакальному собирательству и накоплению вещей. Патология могла усугубиться на фоне развития деменции, а дочь пенсионерки могла стать частью этой «коллекции».