EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщину нашли среди гор мусора в квартире умершей пенсионерки

2 минуты чтения 22:49 | Обновлено: 23:32
Женщину нашли среди гор мусора в квартире умершей пенсионерки

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга делали санитарную уборку в квартире, забитой мусором. Из завалов торчали ноги мертвой пенсионерки. Позже в одной из комнат, под пакетами со свалки, специалисты нашли и ее 47-летнюю дочь, сообщают «Аргументы и факты».

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину», — заявил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

По его словам, женщине помогли вылезти из-под мусора, после чего передали ее сотрудникам «скорой помощи». В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее заключения в квартире.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Как пишут «Аргументы и факты», соседи пожаловались на ужасный запах, исходящий из квартиры. Тогда полицейские вскрыли дверь квартиры в Красногвардейском районе Петербурга в ночь с 18 на 19 марта. Внутри специалисты обнаружили горы мусора, которые доходили до потолка.

Мужчина по имени Бахтияр, живущий по соседству с умершей пенсионеркой, рассказал изданию, что она была нелюдимой и старательно избегала любых контактов с окружающими.

«Квартира у нас рядом, но я никогда не видел, как она открывает дверь. В эти моменты она останавливалась, просто стояла и ждала, когда я уйду. Теперь понимаю, почему: когда мы вместе с МЧС дверь взломали, увидели там нору диаметром 50 сантиметров. Остальное было завалено пакетами со свалки», — рассказал Бахтияр.

Чтобы освободить квартиру от мусора и помочь полицейским зайти внутрь, соседям пришлось заказывать мусоровоз. Однако сотрудники коммунальных служб для разгребания завалов приехали лишь через четыре дня после того, как жители дома заметили в окнах квартиры человеческий силуэт.

«Аргументы и факты» пишут, что дочь пенсионерки зовут Светлана. На момент «освобождения» из мусорного плена соседи не видели женщину уже несколько лет. В комнате, где находилась Светлана, специалисты обнаружили подвешенное на гвоздик ведерко для справления естественных потребностей и пустые бутылки из-под воды.

Как рассказала изданию психолог Анастасия Семёнова, пенсионерка, вероятно, страдала психическим расстройством, которое подталкивало ее к маниакальному собирательству и накоплению вещей. Патология могла усугубиться на фоне развития деменции, а дочь пенсионерки могла стать частью этой «коллекции».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:«Аргументы и факты»

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля