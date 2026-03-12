EN
Криминал

Женщину 25 лет держали в рабстве и заставляли ухаживать за десятью детьми

19:58
Женщину 25 лет держали в рабстве и заставляли ухаживать за десятью детьми

Королевский суд Глостера признал 56-летнюю Аманду Уиксон виновной в незаконном лишении свободы человека и принуждении его к выполнению рабского труда. По данным следствия, она с 1995 года удерживала в плену девушку с нарушением обучаемости, сообщает The Guardian.

По данным издания, Уиксон избивала женщину, впрыскивала ей в горло жидкость для мытья посуды, плескала отбеливатель ей в лицо и сбривала ей волосы против ее воли.

Когда сотрудники полиции нашли женщину, находившуюся в рабстве, у нее виднелись шрамы на губах и лице, а также большие мозоли на ступнях и лодыжках от того, что она постоянно стояла на четвереньках и мыла полы.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

«Я не хочу здесь находиться. Я не чувствую себя в безопасности. Мэнди (сокращение от имени Аманда — примечание «Холода») постоянно меня бьет. Мне это не нравится. Я не мылась годами. Она мне не позволяет», — рассказала полиции женщина.

При этом, как следует из записей судебного дела, дом Уиксон был захламлен, на стенах клубилась плесень, а штукатурка осыпалась. Сотрудники полиции описывали условия, в которых приходилось жить пленной, как тюремную камеру.

О том, что женщина находится в рабстве, правоохранителям рассказал один из сыновей Уиксон, после чего полицейские пришли к ней домой. Одна из соседок Уиксон рассказала, что видела попавшую в рабство женщину, когда та была еще ребенком. Другой сосед описал женщину как «жительницу концлагеря».

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

«Сейчас я живу с замечательной семьей, которая проявляет ко мне доброту, терпение и поддержку. Их любовь помогает мне понемногу заново строить жизнь, которую у меня отняли, и снова начинать чувствовать себя в безопасности. Ничто не может вернуть мне 25 лет, которые я потеряла», — сказала пострадавшая после того, как суд вынес обвинительный в отношении Уиксон.

The Guardian отмечает, что на суде возникали вопросы и к работникам социальной службы, которые не заметили пропажу женщины, а затем не связались с ней, чтобы узнать, где она находится и в каком состоянии.

Фото:Спальня жертвы Аманды Уиксон / полиция Глостершира

