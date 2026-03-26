Криминал

Мачеха морила ребенка голодом и заставляла есть фекалии

2 минуты чтения 15:28

Жительница Китая, которая общалась со СМИ под псевдонимом Дин, рассказала, что новая супруга ее бывшего мужа ошпарила гениталии ее сына, заставляла его есть фекалии и избивала до синяков. Также она не давала мальчику еду, из-за чего ему приходилось рыться в мусорных баках, пишет sohu.com.

По словам Дин, она вышла замуж в 2011 году, в браке она родила троих детей. В 2019 женщина развелась с мужем, договорившись, что младшего сына и одну из дочерей будет воспитывать ее экс-супруг, а вторую дочь — она сама.

После развода бывший муж Дин женился второй раз, и у него родился сын от новой супруги. При этом мужчина живет в другой провинции Китая. Он не пускал Дин видеться с детьми и, по словам женщины, угрожал ей. Тогда она решила проникнуть в школу, где учатся ее дети, и увидела, что они подвергаются жестокому обращению.

«Вся его правая мочка уха была покрыта синяками, а на лбу была большая опухоль. Когда я подняла его одежду, я увидела, что все его тело было покрыто синяками, а руки, спина и ноги — следами от ударов плетью. От него плохо пахло, волосы были настолько грязными, что слипались в клочки, и в нескольких местах были вырваны», — рассказала Дин.

Женщина вызвала полицию и согласилась передать бывшему мужу принадлежащее ей имущество, которое они договорились оставить сыну во время развода, в обмен на опеку над ребенком. Дин отвела сына в больницу, где врачи посоветовали ей провести судмедэкспертизу. В ходе ее проведения выяснилось, что 47% поверхности тела мальчика было покрыто синяками.

«Его не только унижали, избивали, заставляли голодать и мерзнуть, но и мачеха часто запирала его в маленькой комнате, запрещая пользоваться туалетом. Когда ему нужно было справить нужду, он делал это в комнате, боясь, что его обнаружат и изобьют. Несколько раз он испражнялся в ящики или под одеяло. Когда мачеха узнала об этом, она заставила его съесть фекалии», — рассказала Дин.

По ее словам, мачеха ее сына однажды включила водонагреватель на максимальную температуру и направила струю на гениталии мальчика. Женщина утверждает, что мачеха работает медсестрой в ожоговом отделении больницы и что она намеренно нанесла вред ребенку.

Сестра мальчика рассказала, что мачеха заставляла ее выполнять почти всю работу по дому, избивала ее на глазах у отца, который не пытался остановить новую супругу, . По словам подростка, мачеха избивала ее брата гаечным ключом, а также поднимала его за ноги и бросала головой о землю.

После обращения Дин в полицию правоохранители начали расследование и возбудили уголовное дело. По словам адвоката экс-супруга Дин, судебное заседание уже состоялось, и сейчас мужчина и его жена ожидают вердикта.

