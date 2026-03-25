EN
Поддержать
Криминал

Мужчина пришел поздравить бывшую девушку с днем рождения и попытался ее зарезать

14:34

В московском жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке мужчина пришел поздравить свою бывшую девушку с днем рождения, однако между ними произошла ссора, и он нанес бывшей возлюбленной 12 ножевых ранений. Об этом сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Baza, Shot и «112».

По их данным, нападавшего зовут Юрий, а пострадавшую зовут Мария Б., ей 29 лет. Утверждается, что она работает помощницей топ-менеджера «Росхима» — это химический конгломерат, связанный с Ротенбергами. 

Телеграм-каналы пишут, что Мария снимала квартиру в ЖК «Лайнер», а Mash добавил, что напавший больше года следил за девушкой, из-за чего ей пришлось сменить жилье, и о новом адресе не знали даже ее близкие. Однако Юрий смог узнать место жительство Марии. После нападения он сфотографировал окровавленную девушку и разослал фото ее друзьям и родственникам с подписью «Маши больше нет».

Baza пишет, что далее Юрий решил выдать случившееся за самоубийство: он написал от лица Марии предсмертную записку и скрылся. Однако девушка выжила: ее крики услышали соседи, которые вызвали полицию. Приехавшие правоохранители обнаружили Марию без сознания, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, а полиция начала поиски Юрия.

Московский Следственный комитет сообщил о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство, по результатам которой следователи решат, будут ли они возбуждать уголовное дело. При этом Shot утверждает, что уголовное дело уже возбуждено по этой же статье.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

