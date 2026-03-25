Мужчина пришел поздравить бывшую девушку с днем рождения и попытался ее зарезать

В московском жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке мужчина пришел поздравить свою бывшую девушку с днем рождения, однако между ними произошла ссора, и он нанес бывшей возлюбленной 12 ножевых ранений. Об этом сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Baza, Shot и «112».

По их данным, нападавшего зовут Юрий, а пострадавшую зовут Мария Б., ей 29 лет. Утверждается, что она работает помощницей топ-менеджера «Росхима» — это химический конгломерат, связанный с Ротенбергами.

Телеграм-каналы пишут, что Мария снимала квартиру в ЖК «Лайнер», а Mash добавил, что напавший больше года следил за девушкой, из-за чего ей пришлось сменить жилье, и о новом адресе не знали даже ее близкие. Однако Юрий смог узнать место жительство Марии. После нападения он сфотографировал окровавленную девушку и разослал фото ее друзьям и родственникам с подписью «Маши больше нет».

Baza пишет, что далее Юрий решил выдать случившееся за самоубийство: он написал от лица Марии предсмертную записку и скрылся. Однако девушка выжила: ее крики услышали соседи, которые вызвали полицию. Приехавшие правоохранители обнаружили Марию без сознания, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, а полиция начала поиски Юрия.

Московский Следственный комитет сообщил о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство, по результатам которой следователи решат, будут ли они возбуждать уголовное дело. При этом Shot утверждает, что уголовное дело уже возбуждено по этой же статье.