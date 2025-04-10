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Политика

СМИ: новую национализацию в России организовали друзья детства Путина

2 минуты чтения 20:18 10 апреля

С начала войны в Украине российский генпрокурор Игорь Краснов возбудил дела против более чем 85 российских предприятий и, как он утверждает, вернул государству почти 30 миллиардов долларов. При этом главными бенефициарами от национализации компаний являются друзья детства Владимира Путина, братья Аркадий и Борис Ротенберги. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, химический конгломерат «Росхим», связанный с Ротенбергами, приобрел как минимум три российские компании после того, как они были возвращены в госсобственность. Кроме того, Аркадий Ротенберг уже владеет частью крупнейшего аэропорта страны Шереметьево вместе с другими акционерами.

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При этом представители Ротенбергов заявили, что братья не заинтересованы в том, чтобы получить во владение аэропорт Домодедово. В январе этого года его попросили национализировать — тогда Генпрокуратура потребовала передать государству 100% акций компании «ДМЕ Холдинг», владеющей аэропортом.

​​«Вся эта концепция своего рода мягкой национализации… это Ротенберги. Они разработали эту концепцию. У них есть люди, которые этим занимаются. У них есть юридические и экономические консультанты, специалисты по сбору данных, которые специально пытаются найти такие компании, а затем предоставляют аргументы для Генеральной прокуратуры, чтобы официально возбудить дело», — рассказал неназванный источник Financial Times.

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Нынешние и бывшие российские бизнесмены рассказали изданию, что из-за одержимости войной в Украине Путин обращает меньше внимания на экономические проблемы в России, что дает его подчиненным большую свободу действий в «борьбе за трофеи». По словам неназванного олигарха, который находится под санкциями, Путина «волнуют только война и геополитика». 

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