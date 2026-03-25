EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина обнял террориста и спас больницу от взрыва

2 минуты чтения 19:01 | Обновлено: 19:03

35-летний Нейтан Ньюби получил медаль Георга от короля Великобритании Карла III в знак признания его храбрости. В 2023 году Ньюби два часа уговаривал террориста-одиночку Мохаммада Фарука отказаться от плана по подрыву больницы Сент-Джеймс в городе Лидс, сообщает Би-би-си.

Судья Чима-Грабб, рассматривающая дело о подготовке теракта, назвала Ньюби «необыкновенным человеком». Она сказала, что показания мужчины стали «одними из самых поразительных, какие суд когда-либо слышал». В свою очередь, прокурор Джонатан Сэндифорд заявил, что «простой акт доброты» Ньюби спас множество жизней.

Фарук работал в больнице помощником медбрата. В суде, по данным издания, его описали как «саморадикализовавшегося террориста-одиночку». Также присяжным рассказали, что у него была обида на коллег и что во время планировавшейся атаки он хотел «убить как можно больше медсестер».

Однако ранним утром 20 января 2023 года из больницы Сент-Джеймс вышел Ньюби. В медицинском учреждении его лечили от инфекции грудной клетки, и в тот день мужчина отправился на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Ньюби почти сразу заметил Фарука, который стоял у входа в больницу. Как пишет Би-би-си, террорист явно нервничал, суетился и постоянно смотрел на большую спортивную сумку, которая лежала у его ног.

«Он выглядел не на своем месте, поэтому я подошел узнать, всё ли с ним в порядке, и посмотреть, не смогу ли я его приободрить», — объяснил Ньюби.

Мужчины разговорились, и тогда Ньюби попросил показать ему, что находится в сумке. Фарук согласился и показал ему самодельную бомбу, начиненную десятью килограммами взрывчатки.

В Королевском суде Шеффилда, как отмечает Би-би-си, было сказано, что эта бомба была «вдвое больше» устройства, использованного при теракте на Бостонском марафоне в 2013 году, где погибли три человека и сотни получили ранения.

«Я подумал, что теперь уже нет никакой возможности уйти, так что лучше я останусь с этим парнем. Если бы я убежал, он бы запаниковал. Поэтому я остался, пытался отвлечь его от того, что он хотел сделать, узнать его получше, понять, о чем он думает, и посмотреть, смогу ли я это изменить», — рассказывал Ньюби во время судебного заседания.

Ньюби долго говорил с Фаруком. Мужчина рассказывал террористу о собственных проблемах, чтобы попытаться помочь ему почувствовать себя лучше. Затем Фарук попросил Ньюби встать и обнять его, на что тот ответил: «Да, конечно, обниму, приятель». Потом Фарук попросил Ньюби позвонить в полицию, пока он не передумал.

После ареста полиция обнаружила, что Фарук был вооружен ножами и имитацией пистолета. Его признали виновным в подготовке террористических актов и приговорили к 37 годам тюрьмы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

