Мать обвинила врачей в смерти новорожденного ребенка

Новорожденная девочка умерла в Читинской больнице. Вскрытие показало, что у ребенка были перелом черепа, гематомы по всему телу и содранная кожа. В больнице сослались на то, что мать якобы курила во время беременности, сообщает принадлежащий Ксении Собчак телеграм-канал «Кровавая барыня».

Валерия Дорохина мечтала стать мамой, но у нее в течение пяти лет не получалось зачать ребенка. Долгожданная беременность наступила в конце 2024 года. При этом за год до беременности Валерия выпала из окна второго этажа, получив несколько переломов и дистопию почки. Поэтому девушка настаивала на проведении кесаревого сечения, но врачи Читинской больницы игнорировали ее многочисленные просьбы.

12 августа у Валерии отошли воды. Как пишет «Кровавая барыня», девушка сама приехала в Забайкальскую ККБ, расположенную в Чите. Валерия жаловалась на сильную боль и умоляла провести кесарево сечение. Однако акушер-гинеколог Елизавета Ликина приняла решение проводить роды естественным путем.

«У роженицы были противопоказания для естественных родов, однако в больнице не стали проводить кесарево сечение. Одному из врачей предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ „причинение смерти по неосторожности“. Мы ждем передачи дела в суд», — рассказала юрист потерпевшей Юлия Липинская.

В родильном зале боль у Валерии усиливалась. Она громко кричала, но акушер-гинеколог Ликина якобы лишь просила пациентку «заткнуть рот», потому что та «достала кричать».

Когда частота сердечных ритмов плода стала критической, то врачи все-таки решились на кесарево. Операция шла долго и тяжело. После рождения, по словам Валерии, девочка не заплакала. Почти сразу ее перевели в реанимацию.

Как рассказала каналу Валерия, анестезиолог сидел в углу, держась за голову, а акушерка Ликина стояла у раковины и плакала. На следующий день состояние новорожденной ухудшилось. Врачи сделали ей переливание крови, но это не помогло, и через 36 часов после рождения девочка умерла.

Врачи якобы пытались переложить ответственность за смерть ребенка на Валерию, заявляя, что у нее была «зависимость от никотина». В свою очередь, Валерия отрицает, что курила во время долгожданной беременности.

Вскрытие показало, что причиной смерти младенца стала тяжелая родовая травма: перелом черепа и обширное кровоизлияние в мозг. Эксперты также обнаружили вмятину в затылочной части головы, множественные синяки и сильный отек.

По словам матери Валерии, медики пытались уладить ситуацию деньгами, но семья отказалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК).