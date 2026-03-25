Грабитель связал пенсионерку и бросил в подвал на восемь дней

Суд в Омской области приговорил 42-летнего местного жителя, чье имя не называется, к 11 годам и двум месяцам колонии особого режима по делу о покушении на убийство 72-летней пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным по статьям о покушении на убийство, разбое, мошенничестве, грабеже и краже. В ходе расследования выяснилось, что в августе 2024 года фигурант похитил у пожилой женщины пять тысяч рублей — свои действия мужчина объяснил якобы помощью тяжелобольному ребенку. Затем он украл у двух знакомых велосипед, банковскую карту и телефон.

Кроме того, мужчина проник в дом к пенсионерке, применил в адрес женщины насилие и забрал у нее 1600 рублей и телефон вместе с зарядкой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина связал пенсионерку, ударил ее по голове и сбросил в подвал, который закрыл крышкой. Дверь дома он также закрыл на замок.

Женщина провела в погребе восемь дней. Ее дочь, обнаружив пропажу матери, обратилась в полицию. Правоохранители приехали в дом пенсионерки и нашли ее в погребе в истощенном состоянии. Женщину забрали в больницу, где ей диагностировали множественные телесные повреждения.

В конце февраля внучка другой пенсионерки из Мариинска рассказала, что ее бабушку привязали к кровати и избили в местной больнице. Женщина пожаловалась на грубость врачей в приемном отделении, а через день после госпитализации пенсионерка перестала отвечать на звонки. Родственники приехали в медучреждение и увидели следы избиения на теле пациентки. При этом врачи заявили, что она якобы споткнулась и ударилась. Также внучка женщины рассказала, что изначально пенсионерке поставили диагноз ОРВИ, хотя позже выяснилось, что у нее был инфаркт.