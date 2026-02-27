Пенсионерку привязали к кровати и избили в российской больнице

Врачи больницы города Мариинск привязали пожилую пациентку к кровати и избили ее. Об этом в разговоре с изданием «Подъем» рассказала внучка пострадавшей Елизавета.

По ее словам, пенсионерка Галина Ушакова почувствовала себя плохо 24 февраля. Семья вызвала ей бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в Мариинскую центральную больницу.

«Четыре часа мы просидели в приемном отделении, якобы ей нужно было сдавать анализы крови, мочи и пройти все возможные обследования. Бабуле становилось хуже, а врачи разговаривали очень грубо. Я сделала замечание. Нас положили в палату с ОРВИ», — рассказала Елизавета.

Семья оставила женщину в больнице, однако на следующий день снова вернулась к ней. Беспокойство, по словам Елизаветы, вызвал тот факт, что ни Ушакова, ни персонал больницы не отвечал на звонки.

«Что мы видим в палате: бабушка привязана к кровати, вся синяя, с гематомами. Сотрудники говорят: она ходит, она споткнулась и ударилась. Разумеется, начинается скандал, мама вызывает полицию, пишет заявление. Приезжает главврач, разводит руками. Спрашиваем, почему привязали бабушку, она у нас психически нормальная, они отвечают, что у них по внутреннему кодексу это разрешено», — рассказала она.

Россиянка также предоставила изданию видео, на котором показывает синяки и гематомы на теле Ушаковой.

Елизавета вспоминает, что медики изначально диагностировали у ее бабушки ОРВИ, однако позднее выявили у нее инфаркт. После ссоры с сотрудниками больницы и вызова полиции врачи и вовсе поставили женщине новый диагноз — деменция, рассказала россиянка.

«Сейчас у нее очень сильно болит голова, кружится, и она немного стала рассеянна. Скорее всего, там сотрясение, но документы нам на руки никакие не дают. Мы просим перевести ее в Кемерово, чтобы мы могли нормально пройти лечение, психолога, зафиксировать побои, нам не дают. При разговоре с бабушкой она сказала: “Не надо тебе этого знать. Они специально так делали, они меня кидали, швыряли. Он меня ударил об железяку головой”», — поделилась Елизавета.

Отмечается, что семья пострадавшей написала жалобу в региональный Минздрав. «Подъем» пишет, что обратился за комментарием в Мариинскую центральную больницу, однако там отказались отвечать на вопросы о произошедшем.