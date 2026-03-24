СМИ: мужчина три дня пытал жену и сбросил ее из окна третьего этажа

Власти Бразилии задержали жителя города Агуас-Линдас по подозрению в жестоком обращении с женой. Женщина выпала из окна третьего этажа после трех дней пыток со стороны собственного мужа. Об этом со ссылкой на слова свидетелей и данные полиции пишет Metropoles.

Обстоятельства произошедшего стали известны со слов очевидцев, отмечает издание. Мужчина попытался скрыться, но был задержан в магазине строительных материалов в этом же районе вскоре после падения женщины.

Сейчас полиция рассматривает версию о том, что произошедшее было актом фемицида, отмечает Metropoles. Пострадавшая при падении сломала левую бедренную кость и лишилась нескольких зубов — находившуюся в сознании женщину доставили в больницу для обследования.

Она отказалась раскрыть подробности произошедшего, поскольку продолжает опасаться за свою жизнь, отмечается в материале. Полиция не разглашает подробности о ее состоянии и о ходе расследования — известно лишь, что ее муж был ранее судим за торговлю наркотиками, при его аресте правоохранители также обнаружили марихуану.

Инцидент произошел 18 марта. По словам свидетелей, женщина, которую муж несколько дней удерживал в помещении и пытал, смогла сбежать и попросить о помощи. Однако ее муж вернулся домой, выломал дверь и погнался за пострадавшей, а затем выбросил ее с высоты 10 метров. Официально полиция не комментировала эти сведения.

Ранее СМИ сообщили об инциденте в Индии, во время которого двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши дома. При падении ребенок получил серьезные травмы — ее нашли в критическом состоянии и доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Подозреваемых задержали после перестрелки с полицейскими.