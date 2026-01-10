Двоих мужчин обвинили в изнасиловании и сбрасывании с крыши 6-летней девочки

В городе Буландшахр в индийском штате Уттар-Прадеш задержали двух подозреваемых в изнасиловании шестилетней девочки. Ее семья считает, что после изнасилования мужчины сбросили ребенка с крыши, в результате чего девочка погибла. Об этом сообщает NDTV и India Today.

Как пишет издание, двое мужчин, Раджу и Виру, снимали жилье в том же здании, где жила семья погибшей девочки, в промышленной зоне. По данным местных властей, девочка играла на террасе, когда, предположительно, на нее напали двое мужчин. Они изнасиловали девочку и сбросили ее с крыши, чтобы скрыть свою причастность к преступлению.

Вскоре ребенка нашли в критическом состоянии в поле за домом. Девочку срочно доставили в общественный медицинский центр, где врачи констатировали ее смерть. Полиция направила тело на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения обвинений в сексуализированном насилии.

После случившегося отец девочки подал заявление в полицию, которая сформировала три группы для розыска подозреваемых и их последующего ареста. Когда полицейские получили данные о местонахождении мужчин и попытались их задержать, те открыли огонь. В результате оба обвиняемых получили огнестрельные ранения в ноги и были доставлены в больницу для лечения.

В ходе операции полиция изъяла у обвиняемых два пистолета, а также множество боевых и стреляных гильз. По словам начальника местной полиции, мужчины сознались в причастности к преступлению, однако, к какому именно, не уточняется. По данным India Today, полиция зарегистрировала дело по нескольким статьям уголовного кодекса и по закону о защите детей от сексуализированных преступлений.