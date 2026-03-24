СМИ: россиянам стали выдавать многократные шенгенские визы в десять раз реже

2 минуты чтения 17:59

В 2026 году доля многократных шенгенских виз, выдаваемых россиянам, составляет около 3–5% от общего числа виз. Это примерно в десять раз меньше, чем в 2025 году, подсчитал профильный телеграм-канал «Улететь».

По наблюдениям авторов канала, вместо мультивиз консульства стран Евросоюза чаще выдают однократные визы под даты поездки. В качестве примеров они приводят Италию, Францию, Испанию и Венгрию. При этом зафиксированы и положительные изменения — в начале 2026 года снизилось число отказов в выдаче виз.

О резком сокращении числа мультивиз ранее сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, в январ–марте 2026 года количество выданных россиянам въездных документов такого типа сократилось как минимум на 90% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В одной из компаний, входящих в ассоциацию, падение оценили почти в 99%.

По информации туроператоров, вместо многократных виз россиянам в 50–60% случаев стали выдавать двукратные визы, чаще всего под круизные поездки. Аналогичная практика действует, в частности, в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции.

При этом, как отмечает РБК, спрос на шенгенские визы продолжает расти. Так, в первом квартале 2026 года он увеличился в среднем на 20–25%, а число заявок на визы в Испанию и Францию выросло примерно вдвое. По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы сроки рассмотрения заявлений могут увеличиться из-за роста нагрузки на консульства.

Изменения визовой практики связаны с решением Еврокомиссии, принятым в ноябре 2025 года. Тогда странам Шенгенской зоны рекомендовали ограничить выдачу россиянам новых многократных виз, объяснив это необходимостью усиленной проверки заявителей для снижения «потенциальных рисков европейской безопасности». Исключения предусмотрены, в частности, для россиян с родственниками в странах ЕС и работников транспортной отрасли. Уже выданные мультивизы при этом остаются действительными.

