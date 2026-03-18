Россиянам почти перестали выдавать многократные шенгенские визы

2 минуты чтения 13:28

Выдача многократных туристических шенгенских виз россиянам сократилась на 90%. Теперь путешественникам с российским паспортом в большинстве случаев стали выдавать однократные или двукратные визы под даты конкретных поездок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что некоторые туроператоры практически не получали мультивиз для своих клиентов с начала этого года. «В сравнении с январем–мартом 2025 года выдача многократных виз сократилась на 99%», — заявили в одной из крупных компаний.

Двукратные визы россиянам выдают в основном под круизы. Их доля составляет 50-60%. Такие визы можно получить в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции. В АТОР добавили, что Франция, Италия и Венгрия могут выдать двукратную визу на долгий срок тем, у кого до этого была хорошая визовая история и кто часто ездил в эти страны.

При этом в ассоциации рассказали, что в этом году спрос россиян на шенгенские визы вырос по сравнению с началом прошлого года. Так, число обращений за визами в Испанию и Францию удвоилось, в Италию — увеличилось на 30-40%, в Грецию и Венгрию — на 10%. В целом спрос вырос на 20-25%, заявили аналитики.

Самыми популярными странами для оформления туристического шенгена стали Италия, Франция и Испания. При этом в АТОР подчеркнули, что перед летним сезоном и майскими праздниками поток туристов традиционно увеличится, и сроки рассмотрения документов затянутся.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу шенгенских мультивиз для россиян, если они подаются на визу внутри страны. При этом новые правила не затронули тех, кто живет за границей. Тогда же Болгария официально заявила об отмене мультивиз для россиян, а Франция и Италия проигнорировали рекомендации Еврокомиссии.

