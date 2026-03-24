Приют для жертв домашнего насилия обвинили в организации пыток

Полиция бразильского штата Баия выпустила официальный пресс-релиз, в котором обвинила администрацию приюта для жертв домашнего насилия, расположенного в городе Жекие, в серии преступлений.

Так, полиция считает, что к подопечными приюта применялись пытки, а также физическое и психологическое насилие. Жестокое обращение с женщинами записывалось на видео, на одном из них запечатлена несовершеннолетняя.

Камеры видеонаблюдения в приюте устанавливались в частных помещениях, что, как отмечается в материале, является нарушением права женщин на неприкосновенность частной жизни.

Пострадавшие будут отправлены в сеть учреждений социальной защиты, в которой им предоставят специализированную поддержку. Совет директоров приюта отстранен, управлять заведением будет новый человек, который должен обеспечить доступ ко всей информации о происходившем на его территории.

Также администрацию приюта подозревают в растрате, мошенничестве и отмывании денег. Один из людей, связанных с ассоциацией помощи жертвам домашнего насилия, попал на записи из приюта — на них он лично совершает насилие над его подопечными.

Ранее СМИ сообщили о случае насилия над воспитанниками детского дома в британском Глазго. По данным Би-би-си, эти действия совершали две монахини — среди эпизодов есть избиения ремнем, пряжкой, тапком и щеткой для волос.

Женщины признали свою вину, эпизоды происходили в 1975-1981 годах. Сейчас им 68 и 79 лет, суд отпустил их под залог. Среди их жертв были дети от трех до восьми лет — монахини могли бить их до крови ремнем за то, что дети оттлолкнули их, а также заставлять их стоять в холодной ванне в качестве наказания за недержание. Некоторых детей избивали на глазах у других воспитанников, отмечается в материале.