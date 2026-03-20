Ледибои избили российскую туристку в Таиланде

Туристка из России устроила конфликт с ледибоем. Она пыталась доказать собственное превосходство над трансгендерной женщиной в розовом платье и с большой грудью, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на знаменитой туристической улице Бангла-Роуд, расположенной на острове Пхукет. По данным канала, россиянка была пьяна. Она обзывала таиландок, нецензурно выражалась и показывала непристойные жесты. Также девушка просила ледибоев показать яйца, после чего ударила одну из них в лицо.

«Ледибоями» называют людей, которые родились в теле мужчины, но позже стали идентифицировать себя как женщины. Они часто стоят вдоль улицы Бангла-роуд, которая знаменита своими ночными дискотеками и развлечениями для взрослых.

После того, как туристка ударила ледибоя в лицо, в драку сразу же вмешались другие трансгендерные женщины. Они схватили россиянку сзади за волосы и повалили на землю.

Некоторые ледибои били девушку ногами по голове и телу. Драка продлилась примерно 15 секунд, пока не вмешались местные жители. Они остановили избивающих и помогли россиянке подняться. Девушка ушла без помощи посторонних, прикрывая лицо. Официальной информации о том, обращалась ли пострадавшая в полицию, на данный момент нет.

Накануне, 19 марта, в Таиланде случилась еще одна потасовка между трансгендерными женщинами. Она произошла на острове Паттайя, сообщает The Pattaya News. Ледибои обменялись пощечинами на глазах у туристов, затем избили друг друга и даже втянули прохожих в драку. На место быстро приехала полиция и задержала дерущихся. Причина конфликта не уточняются.