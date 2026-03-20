Ледибои избили российскую туристку в Таиланде

2 минуты чтения 22:01
Ледибои избили российскую туристку в Таиланде

Туристка из России устроила конфликт с ледибоем. Она пыталась доказать собственное превосходство над трансгендерной женщиной в розовом платье и с большой грудью, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на знаменитой туристической улице Бангла-Роуд, расположенной на острове Пхукет. По данным канала, россиянка была пьяна. Она обзывала таиландок, нецензурно выражалась и показывала непристойные жесты. Также девушка просила ледибоев показать яйца, после чего ударила одну из них в лицо.

«Ледибоями» называют людей, которые родились в теле мужчины, но позже стали идентифицировать себя как женщины. Они часто стоят вдоль улицы Бангла-роуд, которая знаменита своими ночными дискотеками и развлечениями для взрослых.

После того, как туристка ударила ледибоя в лицо, в драку сразу же вмешались другие трансгендерные женщины. Они схватили россиянку сзади за волосы и повалили на землю.

Некоторые ледибои били девушку ногами по голове и телу. Драка продлилась примерно 15 секунд, пока не вмешались местные жители. Они остановили избивающих и помогли россиянке подняться. Девушка ушла без помощи посторонних, прикрывая лицо. Официальной информации о том, обращалась ли пострадавшая в полицию, на данный момент нет.

Накануне, 19 марта, в Таиланде случилась еще одна потасовка между трансгендерными женщинами. Она произошла на острове Паттайя, сообщает The Pattaya News. Ледибои обменялись пощечинами на глазах у туристов, затем избили друг друга и даже втянули прохожих в драку. На место быстро приехала полиция и задержала дерущихся. Причина конфликта не уточняются. 

Фото:SHOT / Telegram

Горящие новости
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали