EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Поставки российской нефти в Китай и Индию достигли рекордных объемов

2 минуты чтения 14:28

В январе-феврале 2025 года поставки российской нефти в Китай составили 21,8 миллиона тонн, что является максимумом с 2015 года, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, общая стоимость поставок составила 8,98 миллиарда долларов. При этом суточный объем поставок достиг 2,7 миллиона баррелей.

Издание отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки российской нефти в Китай выросли на 41%. Так, в январе-феврале 2025 года Россия экспортировала в Китай 15,49 миллиона тонн нефти.

Одновременно закупки российской нефти нарастила Индия, о чем сообщил индийский замминистра торговли Раджеш Агравал. Как отмечает Reuters, в обоих случаях увеличение закупок связано с новой война на Ближнем Востоке и перебоях в поставках энергоносителей по закрытому Ираном Ормузскому проливу.

Эта водная магистраль является одним из основных маршрутов для мировой торговли нефтью. После начала боевых действий Израиля и США против Ирана 28 февраля последний объявил Ормузский пролив закрытым и начал атаковать проходившие там суда.

В результате цена нефти поднялась до 120 долларов за баррель. Позже цена скорректировалась, но не опустилась ниже 100 долларов.

Между тем, как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Саудовской Аравии, цена на нефть уже в апреле может достигнуть 180 долларов за баррель.

Ранее это же издание опубликовало собственный прогноз, согласно которому цена на нефть может достигнуть 215 долларов за баррель, что существенно выше исторического рекорда в 145 долларов, зафиксированного в 2008 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

