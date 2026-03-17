Цены на российскую нефть достигли рекордного уровня в Индии

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Индию выросла до рекордных значений на фоне подорожания топлива на мировом рынке и смягчения ограничений со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.

13 марта стоимость Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель с учетом доставки. Это максимальный уровень с 2022 года, когда Россия перенаправила экспорт нефти в Индию после начала войны с Украиной.

Рост цен происходит на фоне общей волатильности нефтяного рынка из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Argus Media, дисконт на российскую нефть для Индии сократился до 4,80 доллара за баррель по отношению к эталону Dated Brent — это минимальный показатель более чем за четыре месяца.

Как отмечает Bloomberg, дополнительное влияние оказало решение Минфина США расширить разрешение на покупку российской нефти. Теперь оно распространяется не только на Индию, но и на другие страны и касается партий нефти, уже находящихся в море.

После получения разрешения в начале марта индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp. и Reliance Industries, закупили около 30 миллионов баррелей нераспроданной российской нефти, сообщили источники агентства.

При этом средняя цена Urals в российских западных портах 13 марта составила 73,73 доллара за баррель — максимум с середины июля 2024 года, следует из данных Argus Media. Этот показатель существенно выше уровня, заложенного в российский бюджет.

Ранее Владимир Путин призывал нефтегазовые компании воспользоваться ростом цен, однако подчеркивал, что он носит временный характер.