Годовалый ребенок скончался после отравления жидкостью для вейпа

Инцидент произошел в поселке Звездное. Женщина находилась в квартире с тремя детьми. С одним из них она отлучилась в ванную комнату, оставив без присмотра малолетнего сына, сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.

Пока женщина находилась в ванной, ребенок возрастом год и десять месяцев открыл флакон с жидкостью, которой наполняют электронные сигареты, и отравился.

«В связи с ухудшением самочувствия ребенка женщина вызвала скорую помощь, однако ребенок скончался до приезда врачей. По предварительным данным, причиной смерти малолетнего стало отравление неизвестным химическим веществом», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, поэтому у нее забрали двоих детей и поместили их учреждения социальной опеки, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку (часть 1 статьи 109 УК).

В данный момент проводятся следственные действия. Как сообщает пресс-служба регионального СК, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка, в том числе бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Также региональное управление СК сообщало, что жительница Новокузнецка, расположенного в Кемеровской области, напала на двоих фельдшеров скорой помощи, прибывших для оказания помощи.

Силовики не назвали имя подозреваемой, но отметили, что ей 30 лет. Журналисты отмечают, что на работников скорой помощи напала не женщина, которой требовалась помощь врачей, а ее подруга.