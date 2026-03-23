Криминал

Годовалый ребенок скончался после отравления жидкостью для вейпа

2 минуты чтения 21:22 | Обновлено: 21:25

Инцидент произошел в поселке Звездное. Женщина находилась в квартире с тремя детьми. С одним из них она отлучилась в ванную комнату, оставив без присмотра малолетнего сына, сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.

Пока женщина находилась в ванной, ребенок возрастом год и десять месяцев открыл флакон с жидкостью, которой наполняют электронные сигареты, и отравился.

«В связи с ухудшением самочувствия ребенка женщина вызвала скорую помощь, однако ребенок скончался до приезда врачей. По предварительным данным, причиной смерти малолетнего стало отравление неизвестным химическим веществом», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, поэтому у нее забрали двоих детей и поместили их учреждения социальной опеки, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку (часть 1 статьи 109 УК).

В данный момент проводятся следственные действия. Как сообщает пресс-служба регионального СК, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка, в том числе бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Также региональное управление СК сообщало, что жительница Новокузнецка, расположенного в Кемеровской области, напала на двоих фельдшеров скорой помощи, прибывших для оказания помощи.

Силовики не назвали имя подозреваемой, но отметили, что ей 30 лет. Журналисты отмечают, что на работников скорой помощи напала не женщина, которой требовалась помощь врачей, а ее подруга.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века