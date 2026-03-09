Россиянка избила прибывших на вызов фельдшеров скорой помощи

Жительница Новокузнецка, расположенного в Кемеровской области, напала на двоих фельдшеров скорой помощи, прибывших для оказания помощи. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Силовики не назвали имя подозреваемой, но отметили, что ей 30 лет. Она была допрошена, а СК готовится к избранию ей меры пресечения. Власти возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), по ней женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Подробности инцидента, произошедшего 7 марта, приводят «Комсомольская правда» и «Кузбасс онлайн». Журналисты отмечают, что на работников скорой помощи напала не женщина, которой требовалась помощь врачей, а ее подруга.

«Кузбасс онлайн» пишет, что подозреваемая начала грубить медицинским работникам перед нападением. «Комсомольская правда» отмечает, что фельдшеры не ожидали атаки, а мотивы женщины на данный момент неизвестны.

По данным журналистов, женщина ударила одного из фельдшеров кулаком по голове, после этого пострадавшая ударилась головой о железную дверь и упала на пол. Затем она получила еще несколько ударов в лицо.

Второго фельдшера подозреваемая схватила за волосы и начала бить головой о перила, а также в лицо кулаком. По данным «Комсомольской правды», оба медицинских работника в результате инцидента были вынуждены обратиться в больницу из-за полученных травм. В сообщении СК таких подробностей об инциденте не содержится.

Телеканал НТВ без ссылок на источники приводит собственную версию причин произошедшего. Авторы текста утверждают, что конфликт возник после того, как работники скорой помощи предложили женщине, которой требовалась помощь, продолжить осмотр в машине. Именно после этого подозреваемая начала оскорблять фельдшеров и напала на них, когда работники помогали пациентке дойти до машины, утверждает НТВ.