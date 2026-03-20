Власти нарушили обещание и начали уничтожать скот в Новосибирской области

Власти приступили к уничтожению скота жителей села Козиха в Новосибирской области, пишет RusNews со ссылкой на местных жителей. Публикация сопровождена несколькими видео с места событий.

Еще 19 марта полиция и ветеринарные врачи покинули Козиху, пообещав предоставить отсрочку на 10 дней для вакцинации скота, писало медиа «7х7». 20 марта в сторону села направилась также автоколонна с несколькими автозаками, утверждает RusNews.

Жители Козихи проводят митинги против изъятия и забоя скота, а также рассказывают о требованиях властей, которые кажутся им чрезмерными. Ранее семь жителей села были оштрафованы по статьям КоАП об организации массового пребывания и передвижения граждан, повлекшего за собой нарушение общественного порядка, и о мелком хулиганстве.

Глава расположенного в Козихе хозяйства «Водолей» Владимир Гуркин рассказал, что ранее в управлении ветеринарии Ордынского района от него потребовали привить скот неизвестной ему вакциной — он сделал это в конце февраля.

При этом мужчине не рассказали о том, какой вакциной он прививает животных, а после процедуры вакцинации не выдали протоколы. Через несколько дней у Гуркина заболели пять коров, и он обратился к ветеринарам для проведения анализов.

Их результаты ему также не показали, а уже на следующий день заявили, что скот в его хозяйстве болен «новейшим особо опасным вирусным заболеванием». «Говорить ничего нельзя, спрашивать ничего нельзя, все бумаги для служебного пользования. Мы потребовали постановление губернатора, его нет. Каждый день смотрим на сайте — на сайте нет, все чисто», — рассказал Гуркин.



Фермерские протесты в Новосибирской области начались в начале марта из-за решения властей изымать животных у фермеров и отправлять их на убой. Фермеры заявили, что изъятия коснулись в том числе и здоровых животных.