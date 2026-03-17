Протестующие против забоя скота фермеры столкнулись с массовыми штрафами

Суд в Новосибирской области оштрафовал семерых жителей села Козиха, которые ранее участвовали в митингах против изъятия и забоя скота. Штрафы назначены по административным статьям об организации массового пребывания и передвижения граждан, повлекшей за собой нарушение общественного порядка, и о мелком хулиганстве, обратило внимание «Агентство».

Издание пишет со ссылкой на два анонимных источника, что Иван Скосырский, Светлана Борисенко, Татьяна и Михаил Андрияновы, Сергей Андринов, Михаил Выгузов и Иван Кузин получили штрафы по 12 тысяч рублей каждый. Неделю назад они попытались остановить технику, которая приехала рыть могильник у местного предприятия «Водолей».

«То, что сейчас происходит, мне бы в страшном сне не приснилось. Никогда не думала, что в нашей стране будет такой ужас твориться. И у нас ощущение, что всех наказывают, кто слово скажет», — рассказала «Агентству» неназванная жительница села. Другой собеседник предположил, что за всеми несогласными с действиями властей «скоро придут».

Издание отмечает, что раньше массовых штрафов протестующим не назначали. Однако нескольких из них задержали и назначили несколько суток административного ареста. Кроме того, жителям села Козиха стали бросать под двери домов повестки в МВД.

В начале марта в Новосибирской области вспыхнули фермерские протесты после того, как там ввели карантин из-за пастереллеза. Тогда власти начали изымать скот и отправлять его на убой, а фермеры выступили против, заявив, что у них забирают в том числе здоровых животных.

По данным «Агентства», протесты фермеров, для которых животноводство является основным источником дохода, оказались первыми массовыми акциями за последние 10 лет. «Команда Навального» обратила внимание, что изъятие скота не коснулось принадлежащего семье единоросса агрохолдинга «Ирмень».