Российские фермеры рассказали о требовании прививать скот неизвестной вакциной

2 минуты чтения 16:18

Фермер из села Козиха в Новосибирской области, где ранее начались митинги против изъятия и забоя скота, глава хозяйства «Водолей» Владимир Гуркин записал видеообращение, в котором рассказал, как в управлении ветеринарии Ордынского района его попросили оплатить закупку «новейшей вакцины», обратил внимание RusNews.

По словам Гуркина, фермеры закупили около двух с половиной тысяч инъекций, произведенных во Владимире, и привили скот в конце февраля. При этом что это была за вакцина, неизвестно, протоколы вакцинации фермерам так и не выдали. Через пять дней после вакцинации у Гуркина заболели пять коров.

Фермер продолжил, что тогда же сотрудники его хозяйства обратились к ветеринарам, и те взяли анализы у заболевших животных. Их результаты владельцам скота тоже не показали. На следующий день фермеров собрали у главы местной администрации и заявили, что у их животных нашли «новейшее особо опасное вирусное заболевание».

«Говорить ничего нельзя, спрашивать ничего нельзя, все бумаги для служебного пользования. Мы потребовали постановление губернатора, его нет. Каждый день смотрим на сайте — на сайте нет, все чисто», — рассказал Гуркин. По его словам, администрация района также заставила фермеров копать ров в 350 метров и покупать препараты для усыпления животных.

19 марта, по данным RusNews, в Козиху приехали десятки силовиков, ОМОН и автозаки. Они не пустили сотрудников «Водолея» на работу и заехали на территорию хозяйства с ветеринарами, не показав никаких документов. Позже стало известно, что они уехали с фермы, не убив ни одного животного. 

Как пишет издание, Гуркин смог добиться отсрочки на 10 дней, чтобы получить независимые результаты анализов скота. RusNews пишет, что стоимость стада коров в «Водолее» оценивается в 100-200 миллионов рублей. При этом власти выделили сопоставимую сумму на компенсации за убитый скот по всей Новосибирской области.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
