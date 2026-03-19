Российские фермеры рассказали о требовании прививать скот неизвестной вакциной

Фермер из села Козиха в Новосибирской области, где ранее начались митинги против изъятия и забоя скота, глава хозяйства «Водолей» Владимир Гуркин записал видеообращение, в котором рассказал, как в управлении ветеринарии Ордынского района его попросили оплатить закупку «новейшей вакцины», обратил внимание RusNews.

По словам Гуркина, фермеры закупили около двух с половиной тысяч инъекций, произведенных во Владимире, и привили скот в конце февраля. При этом что это была за вакцина, неизвестно, протоколы вакцинации фермерам так и не выдали. Через пять дней после вакцинации у Гуркина заболели пять коров.

Фермер продолжил, что тогда же сотрудники его хозяйства обратились к ветеринарам, и те взяли анализы у заболевших животных. Их результаты владельцам скота тоже не показали. На следующий день фермеров собрали у главы местной администрации и заявили, что у их животных нашли «новейшее особо опасное вирусное заболевание».

«Говорить ничего нельзя, спрашивать ничего нельзя, все бумаги для служебного пользования. Мы потребовали постановление губернатора, его нет. Каждый день смотрим на сайте — на сайте нет, все чисто», — рассказал Гуркин. По его словам, администрация района также заставила фермеров копать ров в 350 метров и покупать препараты для усыпления животных.

19 марта, по данным RusNews, в Козиху приехали десятки силовиков, ОМОН и автозаки. Они не пустили сотрудников «Водолея» на работу и заехали на территорию хозяйства с ветеринарами, не показав никаких документов. Позже стало известно, что они уехали с фермы, не убив ни одного животного.

Как пишет издание, Гуркин смог добиться отсрочки на 10 дней, чтобы получить независимые результаты анализов скота. RusNews пишет, что стоимость стада коров в «Водолее» оценивается в 100-200 миллионов рублей. При этом власти выделили сопоставимую сумму на компенсации за убитый скот по всей Новосибирской области.