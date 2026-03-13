EN
Общество

Российские власти попытались запугать протестующих фермеров

2 минуты чтения 18:20

Из-за протестов против массового уничтожения скота в Новосибирской области были задержаны как минимум пять человек, еще нескольких местных жителей вызвали в полицию для составления административных протоколов. Об этом сообщило издание «Агентство» со ссылкой на местных жителей.

Протесты начались после введения карантина из-за вспышки пастереллеза. Власти начали изымать крупный рогатый скот из частных хозяйств, в том числе здоровых животных. Для многих семей животноводство является основным источником дохода, поэтому местные жители выступили против таких мер. По данным «Агентства», это первые крупные фермерские протесты в России с 2016 года.

Во время акции в селе Новопичугово Ордынского района были задержаны местные жители Максим Виль и Андрей Гавриленко. Родственник Виля сообщил «Агентству», что на него составили протоколы о неповиновении полиции и участии в несанкционированном митинге. По его словам, мужчину задержали после того, как он попросил полицейского «убрать руки» от его жены. Суд по делу перенесли на следующий день, и Виля вернули в изолятор временного содержания.

В соседнем селе Козиха, по словам местных жителей, задержали депутата сельсовета Ларису Вьюнникову. Также в Новосибирске 12 марта был задержан журналист «Народного телевидения Сибири» Иван Фролов, который освещал уничтожение скота. Позднее его отпустили. Сам Фролов рассказал, что задержание связано с проверкой по статье о распространением «фейков», связанных с обстоятельствами, представляющими угрозу безопасности граждан.

Еще как минимум трое жителей Козихи получили повестки в МВД для составления протоколов по статьям об участии в незаконных митингах. По словам собеседников «Агентства», в некоторых селах выставлены блокпосты, а въезд и выезд разрешен только по прописке.

Несмотря на давление, местные жители намерены продолжать протесты. Один из жителей Козихи сообщил «Агентству», что около 200 из примерно 600 жителей села держат скот и другие хозяйства. «Объявили карантин, закрыли въезды и выезды. Вывоз продуктов запрещен. Люди, конечно, не согласны с этим», — рассказал он.

Об уничтожении скота в Новосибирской области стало известно в феврале. Региональные власти объяснили такие меры вспышкой бешенства и пастереллеза. При этом ограничения не коснулись расположенного в регионе агрохолдинга «Ирмень», который принадлежит семье депутата-единоросса Олега Бугакова, отметила «Команда Навального».

