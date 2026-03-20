На «Поле чудес» спели о пользе отключений интернета

2 минуты чтения 23:09

В эфире Первого канала детский коллектив из Волгограда спел о том, что «телефоны ни к чему», а «монитора синий свет» не испортил им обед, сообщает «Верстка».

Выступление детей состоялось в шоу «Поле чудес» 20 марта 2026 года. В ней школьники поют, что они не хотят сидеть в «вашем интернете». Онлайн-занятия с репетитором в песне называют «крючком», который хочет обманом заманить человека в интернет, ведь в «реальности друзей, видеть рядом веселей».

Музыкальный коллектив возглавляла руководитель вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова. По данным издания, Серебрякова — лауреат многочисленных песенных конкурсов.

Она в том числе удостоилась благодарственной речи от исполнительницы «патриотических» песен Ольги Кормухиной. В 2022 году Кормухина участвовала в марафоне «Zа Россию», который проводился в поддержку полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Учредителем студии Серебряковой является администрация Волгограда. На сайте говорится, что она базируется в муниципальном бюджетном досуговом комплексе «21 век».

Масштабные отключения мобильного интернета коснулись Москвы. Ограничения связи российские власти начали тестировать с вечера 5 марта. На брифинге 11 марта Пескова спросили в том числе о сроках отключений и о возможности компенсации убытков бизнесу.

Только за первые несколько дней, что в отдельных районах столицы не работал мобильный интернет, бизнес потерял от трех до пяти миллиардов рублей. Также, по данным Forbes, отключения интернета в центре Москвы спровоцировали резкий рост спроса на установку стационарных проводных телефонов. 

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
