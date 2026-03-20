На «Поле чудес» спели о пользе отключений интернета

В эфире Первого канала детский коллектив из Волгограда спел о том, что «телефоны ни к чему», а «монитора синий свет» не испортил им обед, сообщает «Верстка».

Выступление детей состоялось в шоу «Поле чудес» 20 марта 2026 года. В ней школьники поют, что они не хотят сидеть в «вашем интернете». Онлайн-занятия с репетитором в песне называют «крючком», который хочет обманом заманить человека в интернет, ведь в «реальности друзей, видеть рядом веселей».

Музыкальный коллектив возглавляла руководитель вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова. По данным издания, Серебрякова — лауреат многочисленных песенных конкурсов.

Она в том числе удостоилась благодарственной речи от исполнительницы «патриотических» песен Ольги Кормухиной. В 2022 году Кормухина участвовала в марафоне «Zа Россию», который проводился в поддержку полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Учредителем студии Серебряковой является администрация Волгограда. На сайте говорится, что она базируется в муниципальном бюджетном досуговом комплексе «21 век».

Масштабные отключения мобильного интернета коснулись Москвы. Ограничения связи российские власти начали тестировать с вечера 5 марта. На брифинге 11 марта Пескова спросили в том числе о сроках отключений и о возможности компенсации убытков бизнесу.

Только за первые несколько дней, что в отдельных районах столицы не работал мобильный интернет, бизнес потерял от трех до пяти миллиардов рублей. Также, по данным Forbes, отключения интернета в центре Москвы спровоцировали резкий рост спроса на установку стационарных проводных телефонов.