EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Москве образовались очереди на установку стационарных телефонов

2 минуты чтения 13:06

Отключения мобильного интернета в центре Москвы спровоцировали резкий рост спроса на установку стационарных проводных телефонов. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на жителей города и представителей операторов связи.

Как говорится в публикации, последние не справляются с валом заявок, из-за чего клиентам приходится ждать установки по три-четыре недели. Как сообщается, основным источником спроса на стационарную связь стал бизнес. До сих пор кафе и рестораны, расположенные в центре Москвы, обходились мобильной телефонной связью и доступом в интернет.

Однако после начавшихся на прошлой неделе массовых отключений мобильного интернета столичный бизнес понес многомиллиардные убытки и решил обезопасить себя, установив проводную телефонную связь и стационарный доступ в интернет. 

Как отмечает Forbes, в 2025 году рынок фиксированной телефонии в России сократился на 3,9%. При этом общее количество стационарных телефонов в стране составило около десяти миллионов.

Тем не менее после начала масштабных отключений мобильного интернета в регионах спрос на проводные телефоны там мог вырастать на 30–70%.

12 марта пресс-служба маркетплейса Wildberries в комментарии телеканалу «Москва 24» сообщила о резком росте в Москве продаж устройств связи, которые не требуют подключения к интернету. Речь идет о рациях, пейджерах и стационарных телефонах, пояснили там.

Так, по данным торговой площадки в период с 6 по 10 марта продажи бытовых раций выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. В свою очередь, продажи пейджеров увеличились на 73%, а стационарных телефонов — на 25%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

