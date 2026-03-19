СМИ: Путин перестал появляться в Кремле

На фоне сообщений о том, как США и Израиль выследили, а затем ликвидировали политическое руководство Ирана, Владимир Путин перестал появляться в Кремле, сообщает «Агентство».

Из официальных планов Путина также пропали все публичные мероприятия. И в данный момент, как отмечает издание, идет одна из самых длительных пауз в его расписании с начала 2026 года.

«Агентство» утверждает, что проанализировало публикации на сайте администрации президента (АП). В результате, последний раз Путин появлялся на публичном мероприятии девять дней назад, когда провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газа 9 марта.

Остальные встречи с чиновниками и госменеджерами, скорее, являются так называемыми «консервами» — заранее записанными видеороликами. К тому же Путин может участвовать в видеоконференциях из нескольких мест. «Агентство» отмечает, что у него есть несколько одинаковых кабинетов в разных резиденциях.

За несколько дней до исчезновения Путина из публичного поля в Москве стали проводить масштабные отключения мобильного интернета. По данным издания, они могут служить защитной реакцией Кремля на убийство бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

После возвращения с новогодних праздников в январе самая длительная пауза между посещениями Путиным Кремля не превышала 6 дней, утверждает издание. А более длительная пауза в этом году была лишь раз — Путин не появлялся в Кремле с 6 февраля, когда прошло очное совещание с членами Совбеза, по 18 февраля, когда он встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилью.

Накануне, 17 марта, официальное информагентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Fars сообщило, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и фактический правитель страны Али Лариджани был убит вместе со своим сыном. Он погиб под авиаударом Израиля.