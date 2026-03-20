Центробанк объяснил падение рубля

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, что падение курса рубля обусловлено двумя факторами: низкими ценами на нефть в начале этого года, которые привели к недостаточным объемам экспортной выручки, и приостановкой операций по бюджетному правилу.

По словам Набиуллиной, влияние цен на нефть на курс валюты проявляется через несколько месяцев, поэтому эффект от падения цен в январе и феврале сказался на валютном рынке только сейчас.

«В обычной ситуации, если цена не падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому вы видите, что сейчас цена уже выше», — продолжила Набиуллина, комментируя второй фактор.

Глава Центробанка добавила, что регулятор продолжит следить за ситуацией и возобновлением действия бюджетного правила. По словам Набиуллиной, цены на нефть уже восстановились, но пока не сказались на курсе рубля.

«Динамика курса в последние дни — это наглядная демонстрация того, как механизм бюджетного правила важен для демпфирования экономики в условиях низких цен на нефть», — добавил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Ранее россиянам посоветовали «смириться» с падением рубля и отвыкнуть от мысли, что рост цен на нефть приводит к укреплению национальной валюты. Накануне курс доллара по отношению к рублю на международном рынке Forex подскочил до 87,4447 рубля, а евро приблизился к отметке в 100 рублей. Кроме того, бывший первый заместитель председателя Центробанка Олег Вьюгин рассказал, что слабый рубль может привести к повышенной инфляции в стране.