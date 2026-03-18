Экономика

Топ-менеджер «Альфы» оценил влияние слабого рубля на цены

2 минуты чтения 15:35 | Обновлено: 16:04

Бывший первый заместитель председателя Центробанка и профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин рассказал в эфире Радио РБК, что ослабление курса рубля может привести к росту цен в стране. В то же время он считает, что серьезного падения рубля не произойдет.

«Слабый рубль, если будет достаточно существенная девальвация, то, конечно, потихонечку это скажется на ценах», — заявил Вьюгин. По его словам, на инфляцию в России повлияет падение курса на 20%. В то же время он отметил, что даже в этом случае ситуация будет зависеть от состояния экономики.

«Если очень слабый спрос на импорт, и, соответственно, вообще слабый спрос из-за торможения роста, то очень трудно будет компаниям повышать цены в ситуации, когда спрос падает», — пояснил бывший зампред ЦБ. По его мнению, нынешние прогнозы относительно падения рубля связаны с ожиданиями по изменению Минфином ценового порога.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Посмотрим конец квартала. Скорее всего, рубль будет покрепче, чем сейчас. А в будущем все зависит от платежного баланса», — добавил Вьюгин.

Бывший заместитель министра экономического развития России и ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев, в свою очередь, рассказал, что, по его мнению, главной проблемой российского рубля является его волатильность.

«Есть какой-то коридор [колебания рубля], который всех более или менее устраивает. И здесь необходимо, конечно, денежным властям, прежде всего, Центральному банку, обеспечить стабильность», — заявил Ведев.

Осенью прошлого года Вьюгин предсказал России «сложный 2026 год». Тогда он заявил в интервью, что высокая ключевая ставка в стране «угнетает производство очень сильно». В описании к интервью Вьюгина назвали членом совета директоров Сбера, при этом официально банк не публикует его состав. Последним известным местом работы Вьюгина был совет директором компании «Альфа-Капитал».

