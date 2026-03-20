Экономика

Россиян призвали смириться с падением рубля

2 минуты чтения 08:41 | Обновлено: 08:43

Жителям России предстоит отвыкнуть от мысли о том, что рост цен на нефть способствует укреплению рубля до отметки в «примерно 30 за доллар», и готовиться к падению курса. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Издание отмечает, что ослабление рубля вызывает обеспокоенность в Центробанке, однако регулятор, по мнению автора материала, вряд ли будет учитывать этот фактор при принятии решения о новом показателе ключевой ставки.

Рынок ожидает дальнейшего снижения ставки и это оказывает дополнительное давление на рубль, пишет РГ. При этом ослабление курса российской валюты может привести к увеличению цен из-за необходимости повышать стоимость импортных товаров.

Еще одним фактором является отказ Минфина участвовать в сделках по продаже иностранной валюты и золота в марте. В это же время чиновники объявили о планах по пересмотру бюджетного правила. Сейчас, если российская нефть стоит меньше 59 долларов за баррель, власти продают валюту и юани на рынке. Если больше — покупают.

Правило помогало поддерживать предложение валюты на рынке, а вместе с ним и курс рубля. Сейчас власти хотят уменьшить величину отсечки до 45-55, что также приведет к снижению предложения на валютном рынке даже после возвращения Минфина к сделкам после мартовского моратория, считает РГ.

Эти факторы, вызвавшие падение курса рубля, действуют одновременно с резким увеличением стоимости нефти, которое началось из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Но это не привело к укреплению рубля — ранее считалось, что рост цен на нефть должен вызывать этот эффект.

РГ отмечает, что позитивный эффект, если он проявится, будет заметен лишь через несколько месяцев. На данный момент эксперты не уверены в том, что рубль вообще будет поддержан ростом цен на нефть. По их мнению, к концу марта падение курса российской валюты продолжится до курса 90 рублей за доллар.

