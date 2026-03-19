Россияне признались в страхе перед отпуском

Российские туристы стали чаще нервничать перед отпуском, а не испытывать радость. Это следует из данных исследования сервиса «Купибилет», результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Исследователи выяснили, что 31% опрошенных испытывают перед поездкой радость и предвкушение, 20% — легкую тревогу, а 22% — сильную тревогу. Еще 16% россиян признались, что чувствуют раздражение из-за подготовки к отпуску.

Чаще всего в числе причин тревоги респонденты называли организационные вопросы — 47% россиян боятся забыть важные вещи или что-то не учесть при сборах. Еще 29% опрошенных переживают, что во время поездки им может не хватить денег. 11% тревожатся из-за перелетов, а 10% беспокоятся о рабочих задачах в свое отсутствие.

При этом только 4% россиян беспокоятся о безопасности в стране, куда они едут отдыхать, говорится в исследовании.

Как стало известно ранее, с ростом доли удаленной работы и гибридной занятости, увеличивается число россиян, которые отправляются в путешествия в одиночестве. Так, многие специалисты совмещают рабочие задачи с личными поездками. Доля женщин, которые путешествуют в одиночестве, выросла до 65–70%.

Также россияне стали все чаще выбирать поездки по России для соло-путешествий. Их интересуют направления с развитой, но не перегруженной инфраструктурой. По мнению аналитиков, это связано с логистическими факторами, а также с ростом интереса к региональной идентичности.

По данным опроса сервиса путешествий «Авиасейлс», самостоятельные путешествия становятся новой нормой для женщин: 71% россиянок уже отправлялись в поездки в одиночестве. Также 42% опрошенных женщин, имеющих опыт независимых поездок, за последние три года стали чаще выбирать именно соло-путешествия.

Однако 26% россиянок отмечают, что главным препятствием для самостоятельных путешествий остается волнение за собственную безопасность в чужой стране или городе. Еще 23% респонденток рассказали, что переживают, что в самостоятельном путешествии им может быть скучно.