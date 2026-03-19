EN
Поддержать
Общество

Россияне признались в страхе перед отпуском

2 минуты чтения 18:19

Российские туристы стали чаще нервничать перед отпуском, а не испытывать радость. Это следует из данных исследования сервиса «Купибилет», результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Исследователи выяснили, что 31% опрошенных испытывают перед поездкой радость и предвкушение, 20% — легкую тревогу, а 22% — сильную тревогу. Еще 16% россиян признались, что чувствуют раздражение из-за подготовки к отпуску.

Чаще всего в числе причин тревоги респонденты называли организационные вопросы — 47% россиян боятся забыть важные вещи или что-то не учесть при сборах. Еще 29% опрошенных переживают, что во время поездки им может не хватить денег. 11% тревожатся из-за перелетов, а 10% беспокоятся о рабочих задачах в свое отсутствие.

При этом только 4% россиян беспокоятся о безопасности в стране, куда они едут отдыхать, говорится в исследовании.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Как стало известно ранее, с ростом доли удаленной работы и гибридной занятости, увеличивается число россиян, которые отправляются в путешествия в одиночестве. Так, многие специалисты совмещают рабочие задачи с личными поездками. Доля женщин, которые путешествуют в одиночестве, выросла до 65–70%.

Также россияне стали все чаще выбирать поездки по России для соло-путешествий. Их интересуют направления с развитой, но не перегруженной инфраструктурой. По мнению аналитиков, это связано с логистическими факторами, а также с ростом интереса к региональной идентичности.

По данным опроса сервиса путешествий «Авиасейлс», самостоятельные путешествия становятся новой нормой для женщин: 71% россиянок уже отправлялись в поездки в одиночестве. Также 42% опрошенных женщин, имеющих опыт независимых поездок, за последние три года стали чаще выбирать именно соло-путешествия.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Однако 26% россиянок отмечают, что главным препятствием для самостоятельных путешествий остается волнение за собственную безопасность в чужой стране или городе. Еще 23% респонденток рассказали, что переживают, что в самостоятельном путешествии им может быть скучно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
