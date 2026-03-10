Новый тренд на путешествия сформировался в России

Одновременно с тем, как выросла доля удаленной работы, а профессиональная занятость чаще становится гибридной, растет количество россиян, которые отправляются в путешествия в одиночестве. И чаще всего таким образом путешествуют женщины, рассказали аналитики LEGENDA Hotels изданию «Lenta».

«Сегодня многие специалисты продолжают работать в гибком графике, что позволяет совмещать деловые задачи и личные поездки. Это сделало путешествия более доступными и менее привязанными к отпускному календарю», — объяснили аналитики.

При этом изменилась демографическая структура таких путешественников. По данным издания, в последние годы доля женщин среди соло-путешественников в России составляет около 65–70%.

«Также усилился фокус на внутренний туризм: индивидуальные путешественники чаще выбирают российские направления с развитой, но не перегруженной инфраструктурой. Это связано как с логистическими факторами, так и с ростом интереса к региональной идентичности», — добавили исследователи.

«Ведомости» также приводят данные опроса сервиса путешествий «Авиасейлс». В нем участвовали 12 500 респондентов. Согласно полученным результатам, самостоятельные путешествия становятся новой нормой для женщин: 71% россиянок уже отправлялись в поездки в одиночестве.

Также 42% опрошенных женщин, имеющих опыт независимых поездок, за последние три года стали чаще выбирать именно такой формат отдыха. Однако 26% россиянок отмечают, что главным препятствием для самостоятельных путешествий остается волнение за собственную безопасность в чужой стране или городе. Еще 23% респонденток рассказали, что переживают, что в самостоятельном путешествии им может быть скучно.