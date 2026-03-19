СМИ: пострадавшая от изнасилования школьница попросила своего парня убить 17-летнего подростка

Резонансное убийство и расчленение 17-летнего подростка в Санкт-Петербурге организовали 16-летний школьник и его ровесница, которая ранее пожаловалась ему на изнасилование со стороны убитого. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее у железнодорожной платформы в Кондакопшино нашли расчлененное тело 17-летнего подростка. 16-летнего подозреваемого задержали, когда он вернулся на место инцидента для того, чтобы скрыть улики.

«Юноша дал признательные показания, в которых указал, что причиной его поступка стали слова знакомой девушки о том, что ее бывший парень совершал над ней насильственные действия», — сообщил неназванный собеседник агентства.

По его словам, подросток признался, что планировал преступление вместе со своей девушкой. Задержанный рассказал, что она приобрела нож, заманила жертву на железнодорожную станцию под предлогом встречи, а затем помогла скрыть его тело.

Детали подготовки преступления и возможные мотивы подробнее описали телеграм-каналы «112», Baza и Shot. По данным «112», во время допроса 16-летний Владимир рассказал, что его девушка Вероника ранее встречалась в убитым Иваном. Зимой девушка рассказала парню, что Иван ее изнасиловал и теперь она хочет ему отомстить убийством. Владимир, как отмечается, поддержал ее план и пара начала планировать преступление.

В день убийства Вероника предложила Ивану встретиться, однако вместо нее в назначенное место пришел Владимир. Baza и Shot пишут, что он нанес Ивану несколько ранений ножом, который ему передала Вероника.

По данным телеграм-каналов, после гибели подростка Владимир позвал Веронику, чтобы она помогла ему спрятать тело. На следующий день, как сообщается, подросток вернулся на место убийства и расчленил тело пилой и ножовкой, чтобы скрыть следы.