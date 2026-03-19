EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: 17-летний подросток погиб после драки из-за девушки

2 минуты чтения 13:16

Пропавший 16 марта 17-летний подросток из Санкт-Петербурга найден мертвым у железнодорожной платформы в Кондакопшино. Об этом пишут «Фонтанка» и «78.ru»

Журналисты отмечают, что тело было найдено волонтерами и сотрудниками экстренных служб. Оно было расчленено и закопано — на трупе обнаружены ножевые ранения. 

«78.ru» пишет, что погибший вступил в конфликт с другим подростком, которому исполнилось 16 лет. Их имена в публикациях не называются. Оба издания, сообщивших о нахождении тела, пишут, что конфликт произошел «из-за девушки».

Подросток, которого считают причастным к произошедшему, задержан на месте, утверждает «78.ru». По данным издания, в ходе ссоры он ударил оппонента ножом, а затем решил избавиться от тела, частично отрезав у него руки и ноги. 

По данным журналистов, возникший из-за девушки конфликт связан с тем, что оба участвовавших встречались с ней. «78.ru» утверждает, что ранее неназванная девушка встречалась с погибшим, но затем начала отношения со вторым молодым человеком. Подтверждения этой информации на момент публикации новости в официальных источниках нет.

Подлинность информации об обнаружении тела и задержании подозреваемого ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД. Агентству сообщили, что подростка задержали после того, как он вернулся на место инцидента для того, чтобы скрыть улики — сейчас он задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее подростка из Коми арестовали по подозрению в подготовке массового убийства в собственной школе. Суд решил, что 15-летний школьник планировал совершить нападение на одноклассников и учителей и с мая 2025 года изучал информацию о вооруженных атаках на учебные заведения, чтобы подготовить свой план. 

Отмечается, что реализовать задумку он хотел в мае, но решил рассказать о плане в одной из интернет-групп. Силовики узнали об этом и установили его личность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

