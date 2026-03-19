Мужчину обвинили в изнасиловании попавшей в ДТП девушки

В Бангкоке 29-летняя девушка, известная по имени Фах, обвинила незнакомого ей мужчину в том, что он предложил ей помощь, когда она попала в аварию, но вместо этого изнасиловал ее. Об этом рассказало издание The Thaiger.

Женщина рассказала, что около трех часов ночи 9 марта ехала со своим парнем домой после дня рождения друга. По ее словам, ее партнер был пьян, из-за чего они попали в аварию на мотоцикле.

Рядом с ними остановилась машина, в которой находились двое мужчин. Как удалось выяснить позже, одного из них зовут Сомсак. Неизвестные предложили помощь, рассказала девушка. Что было после, она не помнит.

Фах пришла в себя в комнате Сомсака. Она лежала обнаженная, а мужчина в тот момент был в ванной. Тогда девушка позвонила подруге и рассказала, где находится. Во время телефонного разговора в комнату вернулся Сомсак. По словам Фах, она не решилась спросить, что произошло.

Вместо этого пострадавшая передала мужчине телефон и попросила его поговорить со своей подругой. Тот, как утверждается, сказал по телефону, что собирается отвезти девушку в больницу. Фах потребовала, чтобы тот сделал это немедленно.

Сомсак не довез девушку до больницы, объяснив это тем, что у него закончился бензин. Фах сама дошла до медучреждения, где заявила, что стала жертвой изнасилования, и прошла медосвидетельствование.

Позже девушка подала заявление в полицейский участок района Кху-Хот, но там ее попросили предоставить доказательства. Фах попыталась получить записи с камер видеонаблюдения рядом с местом аварии и домом Сомсака, но ей отказали. Владельцы камер заявили, что готовы предоставить доступ только полицейским.

После этого девушка пошла в полицейский участок района Хукот, а также обнародовала свои обвинения, заявив, что полиция не предоставила ей никакой информации о ходе расследования. В частности, Фах обратилась к блогеру, известному под ником Кинг Сапхан Май.

Парень пострадавшей также рассказал свою версию событий. Он заявил, что после аварии сел на мотоцикл и поехал в сторону дома, будучи уверенным, что его девушка все еще с ним. Позже он попал в еще одно ДТП и был госпитализирован.

Фах и ее партнер были по адресу, где произошло изнасилование, но Сомсак оттуда уже съехал. Также после огласки комнату посетили полицейские, которые не обнаружили там улик. Позже они сообщили, что вызвали Сомсака на допрос.