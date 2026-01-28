Доллар упал до минимума за 4 года

Курс доллара упал до минимального значения с марта 2022 года. Bloomberg также зафиксировал самое резкое падение доллара в течение последних четырех дней с момента введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин против десятков стран в апреле прошлого года.

Отмечается, что падение доллара подстегнуло рост других мировых валют, а трейдеры сделали ставки на дальнейшее падение американской валюты. Так, евро и британский фунт взлетели до самых высоких уровней примерно за четыре с половиной года: евро вырос до 1,1990 доллара, а фунт — до 1,3791 доллара. Также был зафиксирован рост японской йены. Швейцарский франк укрепился на 1,4%, до 0,7660 за доллар, и торгуется на самом высоком уровне с 2015 года.

«Продолжающаяся на этой неделе распродажа доллара неустанна и говорит о том, что это снижение курса доллара еще может продолжиться», — рассказал Вин Тин, главный экономист Банка Нассау.

Bloomberg отметил, что доллар до января тоже находился в невыгодном положении, пережив худшие показатели с 2017 года. Падение валюты издание связывает с непредсказуемой политикой Вашингтона, в том числе с угрозами Трампа захватить Гренландию.

«Мы вступаем в мир, где нетрадиционные катализаторы приводят к ослаблению доллара», — заявил глава отдела валютной стратегии развивающихся рынков в Morgan Stanley Джеймс Лорд. По его мнению, падение доллара напоминает то, что происходило с валютой в начале прошлого года, когда «политическая неопределенность» снизила интерес инвесторов к американским активам.

По отношению к рублю доллар дешевеет с начала января. Так, 5 января доллар стоил 82 рубля на международном рынке «Форекс», но далее курс американской валюты начал падать. Сегодня доллар опустился до 75,8 рублей.