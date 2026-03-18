В Госдуме предсказали рост курса доллара до 100 рублей

Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в этом году. Таким прогнозом в интервью изданию «Газета.ру» поделился заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«В течение месяца, конечно, ни одна из валют не достигнет психологической отметки 100 рублей. В целом 100 рублей можно ожидать как от евро, так и от доллара к концу года. Но на это будет достаточно сильно влиять международная конъюнктура, хотя, отмечу, не сразу», — сказал депутат.

«У нас давно нет зависимости непосредственной от тех процессов, которые происходят в мире, в отражении к курсу рубля. В целом для экспортной составляющей, конечно, доллар по 100 рублей — это более правильная ситуация, позволяющая работать российским производителям», — добавил он, отметив, что сейчас российская экономика зависит от курса валют меньше, чем 10 лет назад.

«Наша бюджетная система в условиях санкций ориентируется на реальные потребности, реальный сектор и наш бюджетный макроэкономический прогноз. Будет выполняться и в части обеспечения всех социальных обязательств с последующей их индексацией, и в части инфраструктурных проектов», — резюмировал Кирьянов.

Накануне курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с декабря 2025 года. Как сообщала платформа «Банки.ру» со ссылкой на аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову, курс рубля на торгах 17 марта перешел от плавного снижения к «вполне ощутимому» обвалу.