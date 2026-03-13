EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Школьника заподозрили в подготовке массового убийства

2 минуты чтения 18:33

В республике Коми подростка арестовали по подозрению в подготовке массового убийства в собственной школе. Решение вынес Усть-Вымский районный суд Республики Коми, говорится в заявлении пресс-службы. 

По версии следствия, 15-летний школьник из Удорского района планировал совершить нападение на одноклассников и учителей. Как сообщили в суде, с мая 2025 года он изучал информацию о ранее совершенных вооруженных нападениях на учебные заведения и готовился реализовать собственный план.

Предполагается, что нападение подросток собирался совершить в мае 2026 года. Для этого он хотел использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежавшие его отцу.

Согласно материалам дела, о своих намерениях школьник рассказал пользователям одной из интернет-групп. Силовики узнали о его планах и задержали его. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более человек. Суд отправил его под стражу. Сообщается также, что мотивом подготовки нападения могла стать личная неприязнь подростка к некоторым ученикам и сотрудникам школы.

В начале февраля в Уфе девятиклассник принес в школу травматический пистолет и открыл стрельбу. По данным силовиков, он несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержали.

По данным СМИ, он заранее писал о готовящемся нападении в социальных сетях и публиковал записи, связанные со стрельбой. Источники сообщали, что подросток негативно высказывался о преподавателе истории и, вероятно, целился именно в него. Как заявил позднее глава МВД Владимир Колокольцев, с начала года в 15 регионах России произошло 21 нападение на учеников и преподавателей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

