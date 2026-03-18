Расчлененное тело женщины нашли в чемоданах у мусорных баков

Два красных чемодана привлекли внимание жителей в городе Красногорске, расположенном в Московской области. Когда чемоданы вскрыли, в них обнаружили женские останки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета по области.

«Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней местной жительницы. По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины», — говорится в официальном заявлении.

По данным следствия, чемоданы на улицу из квартиры вынес сожитель женщины. Затем, как пишет издание, он покончил с собой. Предположительно, пара поссорилась из-за нерешенного конфликта.

В ходе ссоры мужчина убил женщину, расчленил и упаковал ее тело в чемоданы, которые отнес к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого многоквартирного дома на Подмосковный бульвар, д. 10, добавила пресс-служба областной прокуратуры в разговоре с ТАСС.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело зарезанного мальчика. О нем сообщила хозяйка квартиры, которая сдавала в городе Ногинск жилье в посуточную аренду. По ее словам, незадолго до происшествия в квартиру заселилась мать с ребенком. Семья приехала в Ногинск из Москвы.

При этом в соседней комнате, по словам старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольги Врадий, лежала 49-летняя мать ребенка. Она находилась без сознания, когда в квартиру приехали сотрудники «скорой помощи» и следователи. Их вызвала собственница квартиры.