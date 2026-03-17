Криминал

Тело зарезанного мальчика нашли в квартире в Подмосковье

2 минуты чтения 20:06

В одной из квартир города Ногинск обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольгу Врадий.

При этом в соседней комнате, по словам Врадий, лежала 49-летняя мать ребенка. Она находилась без сознания, когда в квартиру приехали сотрудники «скорой помощи» и следователи. Их вызвала собственница квартиры.

Как отмечает издание, женщина сдавала жилье посуточно. По ее словам, мать с ребенком заселилась в квартиру незадолго до происшествия. Семья приехала в Ногинск из Москвы.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК)», — заявила Врадий и добавила, что расследование дела находится на контроле прокуратуры города Ногинск.

По данным РИА «Новости», мать убитого мальчика сейчас находится в реанимации. В свою очередь, следователи и криминалисты работают на месте происшествия, чтобы установить причины, по которым было совершено преступление.

«Предварительно, убийство ребенка совершила мать, а после попыталась покончить с собой», — сказал другой собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Крыму 49-летний мужчина ранил четверых полицейских, которые прибыли к его дому, чтобы «изъять у него из незаконного оборота огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и устройства». По данным МВД, тогда мужчина бросил в силовиков взрывное устройство, а затем достал свое ружье и обстрелял их.

