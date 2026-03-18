Криминал

СМИ: обвиняемый в похищении девятилетней девочки россиян покончил с собой в СИЗО

2 минуты чтения 12:57

Житель Смоленска, 43-летний Сергей Грищенков, которого обвинили в похищении девятилетней девочки, найден мертвым в СИЗО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из неназванных силовых органов.

Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Согласно основной версии, мужчина покончил с собой, рассказал собеседник журналистов. Об этом также пишут телеграм-каналы Baza, Shot, Mash.  

Shot отмечает, что тело Грищенкова обнаружили еще ночью. Mash сообщает, что мужчина покончил с собой в районе трех часов ночи. Телеграм-канал пишет, что за время нахождения в СИЗО мужчина не рассказал о причинах, по которым он похитил девочку — обвиняемый отказался давать показания. 

«Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) пишет, что по факту обнаружения тела в одном из СИЗО проводится доследственная проверка. Силовики отметили, что труп был обнаружен рано утром, но не подтвердили, что погибший является обвиняемым в похищении девочки, а также опубликованную СМИ причину смерти.

Мужчину обвиняли в похищении девятилетней Саши Фоменковой. Девочка вышла на прогулку с собакой породы той-терьер 24 февраля 2026 года около восьми часов утра и не вернулась домой. Ребенка нашли вечером 26 февраля в квартире одного из домов Смоленска вместе с похитителем. 

Изначально СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, но позже переквалифицировал обвинение на статью о похищении человека (ст. 126 УК). При задержании выяснилось, что в квартире также находилась сожительница мужчины. Тогда Shot написал, что женщина не знала о том, что девочка похищена — мужчина якобы представил ее как свою племянницу.

Позже российские СМИ сообщили, что силовики задержали и женщину. Причину задержания они не огласили.

