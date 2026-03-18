EN
EN
Рассылка
Криминал

Мужчина поджег свою партнершу и ушел

2 минуты чтения 12:22 | Обновлено: 12:23

Жителя Алтайского края арестовали по обвинению в жестоком убийстве своей партнерши. По данным Следственного комитета, 60-летний мужчина в алкогольном опьянении облил женщину бензином, поджег и оставил ее умирать.

Инцидент произошел 14 марта в доме, расположенном в одном из сел Бийского района. В тот день обвиняемый вместе со своей партнершей и ее знакомой устроил застолье, во время которого выпивал алкогольные напитки. 

В какой-то момент между партнерами возникла ссора из-за бытовых вопросов. Обвиняемый разозлился и принес емкость с бензином, которым стал обливать свою партнершу. По данным СК по Алтайскому краю, после этого россиянин поджег женщину и оставил ее умирать.

«Злоумышленник не предпринял никаких мер потушить огонь и спасти потерпевшую, покинув горящий дом. От полученных термических ожогов женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).

«В настоящее время по ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщили в Следственном комитете. 

Ранее в ЯНАО 49-летний мужчина задушил свою партнершу в квартире, где они проживали, а затем устроил пожар, чтобы скрыть преступление. По версии Следственного комитета, обвиняемый убил женщину на почве ревности.

Еще один случай с поджогом женщин со стороны мужчин произошел в Ленинградской области. 12 марта пресс-служба областных судов сообщила, что житель Киришского района попытался сжечь знакомую заживо и заблокировал дверь, чтобы она не смогла выбраться. 

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века