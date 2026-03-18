Мужчина поджег свою партнершу и ушел

Жителя Алтайского края арестовали по обвинению в жестоком убийстве своей партнерши. По данным Следственного комитета, 60-летний мужчина в алкогольном опьянении облил женщину бензином, поджег и оставил ее умирать.

Инцидент произошел 14 марта в доме, расположенном в одном из сел Бийского района. В тот день обвиняемый вместе со своей партнершей и ее знакомой устроил застолье, во время которого выпивал алкогольные напитки.

В какой-то момент между партнерами возникла ссора из-за бытовых вопросов. Обвиняемый разозлился и принес емкость с бензином, которым стал обливать свою партнершу. По данным СК по Алтайскому краю, после этого россиянин поджег женщину и оставил ее умирать.

«Злоумышленник не предпринял никаких мер потушить огонь и спасти потерпевшую, покинув горящий дом. От полученных термических ожогов женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).

«В настоящее время по ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее в ЯНАО 49-летний мужчина задушил свою партнершу в квартире, где они проживали, а затем устроил пожар, чтобы скрыть преступление. По версии Следственного комитета, обвиняемый убил женщину на почве ревности.

Еще один случай с поджогом женщин со стороны мужчин произошел в Ленинградской области. 12 марта пресс-служба областных судов сообщила, что житель Киришского района попытался сжечь знакомую заживо и заблокировал дверь, чтобы она не смогла выбраться.