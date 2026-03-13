Россиянин поссорился со знакомой и попытался сжечь ее заживо

Житель Киришского района Ленинградской области попытался сжечь легшую спать знакомую заживо и заблокировал дверь, чтобы она не смогла выбраться. Об этом пишет пресс-служба областных судов.

Мужчина вместе с пострадавшей распивали спиртное, но во время этого поссорились. Он решил убить ее и убедился, что женщина зашла в дом и уснула. После этого он поджег ткань и положил ее на крыльцо дома.

Пожар распространился на перила и стену дома, а внутрь строения начал проникать угарный газ. Однако план мужчины не осуществился — пожар потушили местные жители. Они же помогли женщине выбраться из здания.

Суд посчитал, что мужчина действовал умышленно и осознавал последствия своих действий. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на совершение умышленного убийства, которое не было доведено до конца по независящим от преступника обстоятельствам (ч. З ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).

Сторона защиты попыталась обжаловать приговор в апелляционной инстанции, однако суд оставил его без изменений. Инцидент произошел в конце сентября 2023 года.

Ранее региональное управление МВД по Нижегородской области отчиталось о задержании жителя Дзержинска, который облил свою партнершу обезжиривающей жидкостью и поджег. Сам он мотивировал свои действия тем, что хотел, чтобы женщина замолчала.

Пострадавшая получила ожоги 60% тела и оказалась в больнице, бригаду скорой помощи для нее вызвали соседи по дому. Они рассказали, что услышали похожий на хлопок звук и почувствовали запах гари. Изначально, мужчина пытался убедить их, что в его квартире ничего не произошло.



Сам мужчина, по словам сотрудника МВД, вел себя неадекватно и пытался «бросаться» на соседей. При задержании он не отрицал, что пытался поджечь партнершу. Позже его приговорили к восьми годам лишения свободы.