Крупнейшая госкомпания России объявила о масштабных сокращениях

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров сообщил о планах сократить порядка 15% сотрудников центрального аппарата компании в 2026 году. По его словам, речь идет примерно о шести тысячах человек. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Мы это делаем. 15% в этом году. Мы провели анализ структуры, функций и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек», — отметил Белозеров. Он подчеркнул, что сокращения являются частью регулярной оптимизации и направлены на снижение расходов.

В интервью глава РЖД также прокомментировал ситуацию с долгами компании. Reuters со ссылкой на источники ранее писало о том, что долг РЖД увеличился всего за полгода на 700 миллиардов рублей и достиг четырех триллионов рублей. Белозеров опроверг эту оценку и заявил, что чистый долг сегодня составляет 3,3 триллиона рублей. «Соотношение долг/EBITDA, важнейший показатель, — 3,4х», — отметил он.

По словам Белозерова, этот показатель не является целевым ориентиром, а выступает ограничителем, установленным правительством. В 2025 году он был определен на уровне 3,5х, и текущий показатель РЖД находится ниже этого значения. «Наш показатель ниже и, значит, лучше», — пояснил Белозеров.

Глава РЖД отметил, что компания использует широкий набор финансовых инструментов и стремится к диверсификации долгового портфеля. Около 60% обязательств составляют долгосрочные заимствования, при этом значительная часть долга имеет плавающую процентную ставку. По словам Белозерова, на стоимость заимствований существенно влияет уровень ключевой ставки. В компании заинтересованы в ее снижении до 7–8%, что, по его оценке, было бы оптимальным как для РЖД, так и для экономики в целом.

Ранее стало известно, что РЖД начала распродавать свои объекты. В частности, запланировано выставить на аукцион небоскреб Moscow Towers, который находится в деловом центре «Москва-Сити». Поводом для этого стал кризис, в котором находится холдинг.