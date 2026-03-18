EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Крупнейшая госкомпания России объявила о масштабных сокращениях

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:19

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров сообщил о планах сократить порядка 15% сотрудников центрального аппарата компании в 2026 году. По его словам, речь идет примерно о шести тысячах человек. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Мы это делаем. 15% в этом году. Мы провели анализ структуры, функций и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек», — отметил Белозеров. Он подчеркнул, что сокращения являются частью регулярной оптимизации и направлены на снижение расходов. 

В интервью глава РЖД также прокомментировал ситуацию с долгами компании. Reuters со ссылкой на источники ранее писало о том, что долг РЖД увеличился всего за полгода на 700 миллиардов рублей и достиг четырех триллионов рублей. Белозеров опроверг эту оценку и заявил, что чистый долг сегодня составляет 3,3 триллиона рублей. «Соотношение долг/EBITDA, важнейший показатель, — 3,4х», — отметил он.

По словам Белозерова, этот показатель не является целевым ориентиром, а выступает ограничителем, установленным правительством. В 2025 году он был определен на уровне 3,5х, и текущий показатель РЖД находится ниже этого значения. «Наш показатель ниже и, значит, лучше», — пояснил Белозеров.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Глава РЖД отметил, что компания использует широкий набор финансовых инструментов и стремится к диверсификации долгового портфеля. Около 60% обязательств составляют долгосрочные заимствования, при этом значительная часть долга имеет плавающую процентную ставку. По словам Белозерова, на стоимость заимствований существенно влияет уровень ключевой ставки. В компании заинтересованы в ее снижении до 7–8%, что, по его оценке, было бы оптимальным как для РЖД, так и для экономики в целом.

Ранее стало известно, что РЖД начала распродавать свои объекты. В частности, запланировано выставить на аукцион небоскреб Moscow Towers, который находится в деловом центре «Москва-Сити». Поводом для этого стал кризис, в котором находится холдинг.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века