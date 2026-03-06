Крупнейшая госкомпания России начала продавать свои объекты

«Российские железные дороги» выставят на аукцион свой небоскреб Moscow Towers, который находится в деловом центре «Москва-Сити». Это следует из сообщения на сайте холдинга, обратило внимание издание РБК.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек Криминал 12 минут чтения

Из информации на сайте РЖД следует, что госкомпания хочет найти покупателя на 376,5 тысяч квадратных метров офисных площадей в высотке. Стартовую стоимость актива холдинг обещает предоставить «по запросу». В 2024 году госмонополия купила офисную часть Moscow Towers за 193,1 миллиард рублей.

Высотка — не единственный актив, который решили продать в РЖД. РБК отметило, что в рамках аукционов холдинг также планирует реализовать депо Лихоборы за примерно 3,5 миллиарда рублей и свой филиал на улице Красная сосна за два миллиарда рублей.

Также «Российские железные дороги» выставили на аукцион здание Рижского вокзала на Рижской площади в Москве. Стартовая цена актива составит четыре миллиарда рублей, говорится на сайте холдинга.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

Еще один крупный актив, который планирует продать госкомпания, — подконтрольная РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК). Как пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга Infoline Rail Russia Top, это крупнейший оператор в России по объему парка. Холдинг рассчитывает получить от продажи ФГК 44 миллиарда рублей, но при этом дополнительная прибыль от его продажи не ожидается, отметили журналисты.

В целом, как говорится в материале РБК со ссылкой на отчетность госкомпании, РЖД рассчитывает продать непрофильные активы на 200 миллиардов рублей. Поводом для этого стал кризис, в котором находится холдинг.

Как ранее писало агентство Reuters, задолженность «Российских железных дорог» перед кредиторами за вторую половину 2025 года выросла на 700 миллиардов рублей и достигла четырех триллионов. В связи с этим российские власти ищут способ спасти перевозчика.