Экономика

Крупнейшая госкомпания России начала продавать свои объекты

20:33

«Российские железные дороги» выставят на аукцион свой небоскреб Moscow Towers, который находится в деловом центре «Москва-Сити». Это следует из сообщения на сайте холдинга, обратило внимание издание РБК.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Из информации на сайте РЖД следует, что госкомпания хочет найти покупателя на 376,5 тысяч квадратных метров офисных площадей в высотке. Стартовую стоимость актива холдинг обещает предоставить «по запросу». В 2024 году госмонополия купила офисную часть Moscow Towers за 193,1 миллиард рублей.

Высотка — не единственный актив, который решили продать в РЖД. РБК отметило, что в рамках аукционов холдинг также планирует реализовать депо Лихоборы за примерно 3,5 миллиарда рублей и свой филиал на улице Красная сосна за два миллиарда рублей.

Также «Российские железные дороги» выставили на аукцион здание Рижского вокзала на Рижской площади в Москве. Стартовая цена актива составит четыре миллиарда рублей, говорится на сайте холдинга.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Еще один крупный актив, который планирует продать госкомпания, — подконтрольная РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК). Как пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга Infoline Rail Russia Top, это крупнейший оператор в России по объему парка. Холдинг рассчитывает получить от продажи ФГК 44 миллиарда рублей, но при этом дополнительная прибыль от его продажи не ожидается, отметили журналисты.

В целом, как говорится в материале РБК со ссылкой на отчетность госкомпании, РЖД рассчитывает продать непрофильные активы на 200 миллиардов рублей. Поводом для этого стал кризис, в котором находится холдинг.

Как ранее писало агентство Reuters, задолженность «Российских железных дорог» перед кредиторами за вторую половину 2025 года выросла на 700 миллиардов рублей и достигла четырех триллионов. В связи с этим российские власти ищут способ спасти перевозчика.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
