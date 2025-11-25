EN
Экономика

СМИ: одна из крупнейших госкомпаний России оказалась в тотальном кризисе

2 минуты чтения 18:22

Задолженность «Российских железных дорог» перед кредиторами всего за полгода выросла на 700 миллиардов рублей и достигла четырех триллионов. Российские власти ищут способы спасти компанию, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Как пишет агентство, доходы РЖД сокращаются на фоне замедления «военной экономики», тогда как расходы на обслуживание займов растут из-за самых высоких процентных ставок. Большая часть долгов приходится на государственные банки. В конце ноября проблему РЖД уже обсудили в правительстве, но к единому решению не пришли. В декабре, по информации источников агентства, состоится еще одна встреча.

В числе возможных вариантов поддержки рассматриваются повышение тарифов на грузоперевозки, увеличение субсидий, снижение налогов или использование средств Фонда национального благосостояния. Источники Reuters отмечают, что рост тарифов ударил бы по экспортерам сырья, которые и сами сейчас находятся в сложном положении из-за высоких ставок и замедления экономики.

Обсуждаются и менее традиционные меры. Например, как рассказал один из собеседников агентства, идея конвертировать часть задолженности РЖД в акции, фактически передав долю компании госбанкам. Перевод 400 миллиардов рублей долга в капитал позволил бы сэкономить около 64 миллиардов рублей на процентах в течение трех лет. Также упоминалось возможное ограничение ставки по долгам компании 9%, однако этот вариант пока не обсуждался на уровне правительства.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Причину резкого увеличения долга РЖД за полгода источники агентства не уточняют. В отчетности за первое полугодие РЖД указывали чистую задолженность в 3,3 триллиона рублей, из которых почти 2 триллиона — краткосрочные обязательства.

Reuters отмечает, что проблемы РЖД отражают состояние российской экономики в целом. Крупные госкомпании все глубже зависят от кредитов госбанков, а в условиях рекордных военных расходов государство вынуждено брать на себя риски их устойчивости. На 2025 год официальные прогнозы предполагают замедление роста ВВП до 1%, а деловая активность, по оценкам банковского сектора, останется слабой в ближайшие кварталы.

