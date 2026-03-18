Иран признал смерть фактического лидера страны Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит, сообщило официальное информагентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Fars.

«Он наконец достиг своей давней мечты, откликнулся на призыв Аллаха и с гордостью получил благодать мученической смерти в служении», — говорится в сообщении информагентства КСИР.

Лариджани фактически управлял страной после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранские СМИ сообщили и о смерти сына Лариджани Мортаза. Вместе с ними погибли начальник его охраны и телохранители.

Также в КСИР подтвердили гибель командующего ополчением «Басидж» Голамреза Сулеймани. И он, и Лариджани, как пишет Fars, были убиты в результате авиаудара Израиля.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранцы не боятся «пустых угроз», и посоветовал президенту США Дональду Трампу самому опасаться гибели.

Лариджани, как сообщает Reuters, был «ликвидирован прошлой ночью» в результате ночного удара по военным и правительственным объектам в Тегеране. Лариджани стал самым высокопоставленным иранским деятелем, погибшим в этой войне после того, как в первый день, 28 февраля 2026 года, был убит верховный лидер Али Хаменеи, отмечает The Guardian.

Новым Верховным лидером Ирана был выбран сына Али Хаменеи, аятолла Моджтаба Хаменеи. В эфире иранского телевидения он заявил, что не откажется от мести за граждан, погибших под обстрелами США и Израиля.

При этом Дональд Трамп отметил, что никто не знает, где и в каком состоянии находится недавно избранный на пост верховного лидера страны Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Трамп также предположил, что в ходе ракетного удара 28 февраля по резиденции Хаменеи, Моджтаба потерял ногу.