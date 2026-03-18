EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Иран признал смерть фактического лидера страны Лариджани

2 минуты чтения 01:09 18 марта

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит, сообщило официальное информагентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Fars.

«Он наконец достиг своей давней мечты, откликнулся на призыв Аллаха и с гордостью получил благодать мученической смерти в служении», — говорится в сообщении информагентства КСИР.

Лариджани фактически управлял страной после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранские СМИ сообщили и о смерти сына Лариджани Мортаза. Вместе с ними погибли начальник его охраны и телохранители.

Также в КСИР подтвердили гибель командующего ополчением «Басидж» Голамреза Сулеймани. И он, и Лариджани, как пишет Fars, были убиты в результате авиаудара Израиля.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранцы не боятся «пустых угроз», и посоветовал президенту США Дональду Трампу самому опасаться гибели.

Лариджани, как сообщает Reuters, был «ликвидирован прошлой ночью» в результате ночного удара по военным и правительственным объектам в Тегеране. Лариджани стал самым высокопоставленным иранским деятелем, погибшим в этой войне после того, как в первый день, 28 февраля 2026 года, был убит верховный лидер Али Хаменеи, отмечает The Guardian.

Новым Верховным лидером Ирана был выбран сына Али Хаменеи, аятолла Моджтаба Хаменеи. В эфире иранского телевидения он заявил, что не откажется от мести за граждан, погибших под обстрелами США и Израиля.

При этом Дональд Трамп отметил, что никто не знает, где и в каком состоянии находится недавно избранный на пост верховного лидера страны Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Трамп также предположил, что в ходе ракетного удара 28 февраля по резиденции Хаменеи, Моджтаба потерял ногу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

