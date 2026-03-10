Иран пригрозил Трампу гибелью

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ответил на угрозы президента США Дональда Трампа. Он заявил, что иранцы не боятся «пустых угроз», и посоветовал американскому лидеру самому опасаться гибели. Послание Трампу он опубликовал в соцсети X.

«Иранский народ не боится ваших пустых угроз. Более могущественные, чем вы, не смогли его уничтожить. Так что берегитесь, чтобы самому не погибнуть», — написал Лариджани.

К посту он прикрепил скриншот недавнего поста Трампа в соцсети Truth Social. В ней американский президент пригрозил, что США могут усилить удары по Ирану «в двадцать раз», если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. По словам Трампа, Соединенные Штаты способны уничтожить «легко уязвимые цели» в Иране, а последствия могут сделать восстановление страны «практически невозможным». При этом он выразил надежду, что до такой эскалации дело все же не дойдет.

Ранее Трамп уже комментировал заявления Али Лариджани. В интервью телеканалу CBS News он заявил, что ему безразличны подобные угрозы. «Я понятия не имею, о чем он говорит и кто он такой. Мне все равно», — сказал американский президент.

США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля. Одной из заявленных целей Трамп называл уничтожение иранской ракетной программы.

В тот же день ряд СМИ, включая Reuters и Fox News, сообщили о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. А Тегеран позднее подтвердил эту информацию. По сообщениям иранских властей, в результате ударов также погибли несколько членов его семьи и ряд влиятельных чиновников. После этого Иран начал наносить ответные удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

Новым верховным лидером Исламской Республики стал сын Али Хаменеи — 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи. Израиль ранее заявил, что любой новый лидер Ирана может рассматриваться как «цель для ликвидации».