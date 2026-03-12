Новый лидер Ирана пообещал отомстить США

В эфире иранского телевидения новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что не откажется от мести за граждан, погибших под обстрелами США и Израиля, передает государственное информационное агентство Ирана Mehr.

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Однако месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции. Каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести», — сказал Моджтаба, преемник и сын убитого бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

В том числе Хаменеи-младший напомнил о детях, убитых в результате ракетного удара по начальной школе для девочек в городе Минабе. The New York Times писало, что атаку совершили именно военные США, но сделали они это по ошибке, опираясь на устаревшие разведывательные данные.

«Проявил слабость по отношению к Леночке» Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки Криминал 9 минут чтения

Атака на начальную школу произошла в первый день войны, 28 февраля. По данным местных СМИ, погибли по меньшей мере 165 человек, большинство из них — девочки, у которых в момент удара шли занятия.

«Следует отметить, что в любом случае мы потребуем компенсацию от врага. И, если он откажется, мы возьмем с его имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным, то уничтожим имущество в той же мере», — добавил Хаменеи.

Накануне, 11 марта 2026 года, Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможной атаке Ирана на Калифорнию. Как пишет ABC News, ФБР получило информацию о том, что Иран планировал запустить с неопознанного судна несколько беспилотников у берегов США.

Вместе с этим секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранцы не боятся «пустых угроз», и посоветовал президенту США Дональду Трампу самому опасаться гибели.