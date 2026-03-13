EN
EN
Политика

Власти Израиля назвали нового лидера Ирана марионеткой

00:32 13 марта | Обновлено: 00:33 13 марта
Власти Израиля назвали нового лидера Ирана марионеткой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первой пресс-конференцией после начала войны в Иране. Нетаньяху объяснил, что иранская «индустрия смерти» вскоре стала бы неуязвимой, передает The Times of Israel.

«Благодаря беспрецедентному объединению усилий между Израилем и Соединенными Штатами мы добились огромных успехов — успехов, которые меняют баланс сил на Ближнем Востоке и даже за его пределами», — заявил Нетаньяху.

Также премьер-министр Израиля повторил свое утверждение о том, что военные амбиции Ирана якобы требовали незамедлительного военного вмешательства. По его словам, после прошлогодней июньской операции Израиль предупредил верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы тот не пытался восстанавливать иранскую ядерную программу, или как ее назвал Нетаньяху, «индустрию смерти». Однако Хаменеи не только «ускорил» иранскую ядерную программу, но и спрятал ее глубже под землю.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

«Мы вместе вышли на битву, Соединенные Штаты и Израиль, чтобы продолжить начатое и не допустить создания Ираном ядерного оружия. Не допустить разработки Ираном баллистических ракет, которые угрожают Израилю, Соединенным Штатам и всему миру. Такова наша цель», — заключил Нетаньяху.

Как отмечает издание, Нетаньяху насмешливо назвал преемника и сына убитого 28 февраля, в первый день войны, Али Хаменеи Моджтаба «марионеткой» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который «не может показаться на публике».

Ранее в эфире иранского телевидения новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что не откажется от мести за граждан, погибших под обстрелами США и Израиля.

Фото:The Times of Israel

