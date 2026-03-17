Сооснователь «Яндекса» вошел в топ миллиардеров мира

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вошел в первую тысячу миллиардеров мира, заняв в списке 947-ю строчку. Об этом пишет РБК со ссылкой на глобальный рейтинг Forbes Real-Time Billionaires.

Сейчас состояние Воложа оценивается в 4,4 миллиарда долларов, а в 2025 году — в 1,2 миллиарда долларов. Капитал предпринимателя вырос на 521 миллион долларов за прошедшие сутки, а с начала марта Волож стал богаче на 1,2 миллиарда долларов.

Накануне, 16 марта, агентство Bloomberg сообщило, что основанная Марком Цукербергом корпорация Meta заключила соглашение с компанией сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Nebius Group на сумму в 27 миллиардов долларов.

Так, 12 миллиардов долларов Meta заплатит за доступ к выделенным мощностям Nebius с начала 2027 года. Кроме того, заключенная сделка содержит обязательство компании Цукерберга докупить в будущем мощностей еще на 15 миллиардов.

11 марта стало известно о решении другого глобального IT-гиганта — Nvidia — заключить с Nebius партнерство в области разработки следующего поколений облачных решений для рынка ИИ и вложить в компанию два миллиарда долларов.

Осенью 2025 года пятилетний контракт с Nebius на сумму до 20 миллиардов долларов заключила Microsoft.

Nebius — зарегистрированная в Нидерландах бывшая головная компания «Яндекса» Yandex N.V., которая в 2024 году продала свои российские активы. Сейчас она специализируется на предоставлении облачных сервисов компаниям, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Еще осенью 2025 года компания обогнала по капитализации оставшийся в России «Яндекс».